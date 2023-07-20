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人民车评：握紧智能化“接力棒” 中国汽车产业开新局

人民网记者 栗翘楚
2023年07月20日15:23 | 来源：人民网
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7月3日，我国新能源汽车生产累计突破2000万辆，代表中国新能源汽车产业规模和实力的崛起。

从1953年至今，70年来，中国汽车工业发生了从无到有、从弱到强的历史巨变，形成了完备的现代化产业体系。近年来，中国汽车工业紧抓能源革命的机遇，在不断进行科技创新的基础上，实现品牌提升。

当前，智能化、网联化已成为全球汽车产业下一“赛程”的关键竞逐点。在新赛段，中国汽车产业提前布局，利用其生产、科技、市场等优势抢抓机遇。

中国已成为全球汽车产业重要市场之一和新能源转型的前沿阵地。公安部交通管理局发布数据显示，截至今年6月底，全国机动车保有量达4.26亿辆，其中汽车3.28亿辆，新能源汽车1620万辆，新能源汽车占比接近5%。随着我国新能源汽车产业快速发展，充电基础设施建设也取得了积极进展，国家发展改革委数据显示，截至今年5月底，我国充电基础设施规模已达到635.6万台，一线城市中心城区公共充电桩设施覆盖率超过80%，服务半径与加油站相当。

庞大的汽车市场和不断完善的基础设施，进一步推动我国汽车产业电动化与网联化、智能化互融协同。在汽车领域，电动化催生新型一体化的电子电气架构，是智能网联技术应用的最好载体。近年来，智能网联汽车在一线城市发展迅速，全球约有43%的自动驾驶发明专利来自中国，自动驾驶网约车已逐步走进人们的日常生活。工信部最新数据显示，在5G商用牌照落地第四年，我国5G基站累计达到293.7万个，覆盖所有地级市城区和县城城区，为如自动驾驶等新应用、新场景提供助力。

随着新一代信息技术快速发展，智能网联汽车及车联网产业迅速发展，城市交通管理水平进一步提高。继北京、上海、深圳之后，重庆、武汉也接连发布自动驾驶全无人商业化试点政策。据工信部统计，2022年，我国搭载辅助自动驾驶系统的智能网联乘用车新车销售量达700万辆，同比增长45.6%；新能源汽车辅助自动驾驶系统搭载比例达48%。全国已开放智能网联汽车测试道路里程超过15000公里，自动驾驶出租车、无人巴士、自主代客泊车、干线物流以及无人配送等多场景示范应用在有序开展。全国17个测试示范区、16个“双智”试点城市、7个国家车联网示范区完成了7000多公里道路智能化升级改造，装配路侧网联设备7000余台套。

当前，全球主要汽车生产国纷纷加大政策支持力度、跨国车企加大研发投入，为全球新能源汽车产业发展注入强大动力。不容忽视的是，全球新能源汽车产业竞争也日趋激烈，虽然我国新能源汽车产业发展取得了一定成效，但产业仍存在关键核心技术供给不足、全面市场化发展不均衡不充分、支撑保障能力有待提升等问题。

相比电动化，汽车网联化、智能化变革涉及的领域更多、程度更深、想像空间也更大，需要社会各界在关键技术攻关、完善网联基础设施、深化测试示范应用等方面接续奋斗，握紧智能化“接力棒”，为中国汽车产业再开新局。

(责编：申佳平、高雷)
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