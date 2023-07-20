人民网北京7月20日电 （记者赵竹青）人工智能的未来究竟如何？神秘深海中有什么生物秘密？中国的蔬菜从哪里来？压缩空气也能储能？18日起，由中国科学院学部工作局、教育部基础教育司联合打造的第四季《科学公开课》邀请梅宏院士等16位科研人员一一解答，节目将于每周二、四、六晚8点在多个新媒体平台直播。

本季《科学公开课》在内容上紧跟国内外前沿科学进展，紧贴生活实际与社会热点，设置了“智慧未来”、“逐梦海洋”、“多彩生物”、“能源技术”四个主题系列课程。从计算技术的横空出世到功能多样的软件，从一望无际的海平面到海底深处的生物世界，从一束不起眼的海藻到品类多样的蔬菜，从传统能源的升级到清洁能源的发展……来自不同领域的科学家教师们不仅传授科学知识，激发公众科学兴趣，更传播了科学精神，拓展了公众科学视野。

(责编：赵竹青、高雷)

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