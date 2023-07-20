黄盛

如今，在广西龙州县穿街走巷，鳞次栉比的商铺、琳琅满目的热带水果摊、骑着电瓶车赶路的行人、促膝围坐悠然闲聊的老人……伴随着乡村振兴的全面推进和金融保险服务的有效支撑，种种生机勃勃的生活场景，讲述着人民对于美好生活的无限憧憬和对经济社会高质量发展的期盼。

“建立完善多层次、广覆盖、可持续的现代农村金融服务体系，增强金融服务能力，助力全面推进乡村振兴、加快建设农业强国。”在不少业内人士看来，金融保险服务正全面助力推进乡村振兴，例如，中国人寿2023年上半年工作会议数据显示，其农业保险为超过1460万户次农户提供近5700亿元风险保障，为46个高标准农田工程项目提供工程系保障，普惠型涉农贷款余额约220亿元，更加通过深化定点帮扶工作，在龙州等乡村振兴一线围绕乡村发展、乡村建设、乡村治理重点任务，发挥出金融组织优势和社会协同能力。

广西壮族自治区崇左市龙州县一角。 人民网 黄盛 摄

产业帮扶护航特色发展

7月初的龙州大青山上，丛林茂密，万物葳蕤。个子不高、皮肤黝黑的养蜂人黄民家，每天会到中蜂养殖合作社看一看，沉浸在自产蜂蜜的香甜味儿中。

“眼下我们合作社养殖中蜂有350余箱，一年差不多有270 万元的产值。”黄民家一边打开装满蜂蜜的密封桶，一边说到，学历不高的自己曾辗转从事过多个职业，最终学习了养蜂技术，随积累了一定的技术经验，却缺乏资金投入。“好在当时在龙州挂职副县长的陈君夫了解到我的情况，主动联络帮扶我，并投入了15万元让我成功建起蜂场。”黄民家说，好的技术也要有充足的资金才能让原生态的蜂蜜走出大山。

如今，黄民家不仅改善了自家的生活居住条件，还带领村民成立了中蜂养殖专业合作社，陆续建立了中蜂养殖示范基地和中蜂良种繁育中心，并依托示范基地开展研学教育活动。

“今年我们计划再投入15万元资金，帮黄民家在中蜂养殖示范基地建立蜂蜜加工作坊。”在如今中国人寿养老险公司挂职龙州县副县长的田寿祥眼里，产业振兴是乡村全面振兴的基础和关键，金融机构定点帮扶能够加快产业发展，扩大生产规模，提高村民们的收入。

通过对口帮扶扩大生产规模，同样发生在大青山山脚下的单品银耳培养基地里。“公司创新了食用菌种植技术，但在产业化发展的起步阶段缺乏资金。”广西君宝颜食品有限公司负责人介绍说，在2016年时，公司通过政府风险补偿基金取得商业银行无抵押贷款1500万元，成为发展食用菌产业的坚实基础。

大青山山脚下银耳培养基地里的饮品车间。 人民网 黄盛 摄

如今，伴随着银耳仙露等饮品走向市场，君宝颜采用的“公司+合作社+贫困户”产业扶贫模式，解决了当地80个贫困农民的就业问题，并将峡岗村168户监测户纳入合作社社员，实现了金融扶贫的持续性效果。“生产前可提供资金、生产中可提供保险、生产后可提供销售”的产业帮扶长效机制和保险资金整合经营资源的能力，也成为撬动乡村产业高质量发展的有力杠杆。

“关心龙州动能产业发展，实际上就是关心乡村振兴最基础的工作。近年来，中国人寿投入资金帮助龙州县推动项目落地，为‘两种两养’产业提供了强大的动力。”龙州县县长秦义敏表示，近年来，龙州县牢牢守住不发生规模性返贫的底线，狠抓产业发展、乡村建设、乡村治理，建设宜居宜业和美乡村各项工作均取得一定的成效。

教育帮扶倾心文化传承

在龙州县县城，说起建造于清朝的独山文笔塔，很多来往行人会提到塔下的龙州县民族中学和历史悠久的壮族天琴。

壮族天琴长约120厘米，琴杆木制、雕龙纹，琴头雕成凤形、帅印、太阳或月亮形，左右各置一木制弦轴，琴筒则用葫芦或麻竹筒制。当这一造型古朴的乐器放在龙州县民族中学学生手里时，圆润甜美的音色、轻松活泼的曲调、单双音变换的技巧，便有了另外一种生命和寄托——在全面推进乡村振兴中，实现青少年儿童教育与壮族文化遗产传承的有机结合。

“扶贫先扶智，治贫先治愚。”在金融机构对口帮扶龙州、全面推进乡村振兴的过程中，为开展好教育帮扶和文化遗产传承的融合，中国人寿去年投入帮扶资金100万元，用于支持龙州县在民族中学、新华中心小学、金龙镇实验学校等教学机构，建立天琴艺术传承教室和壮锦制作技艺传承教室，聘请专业教师为在校学生传授非遗文化。

龙州县民族中学里的壮族天琴和壮族服饰。受访者供图

陈君夫记得，壮锦的织锦、天琴的弹唱，过去在龙州主要存在于老年人群体的传承中，或者是存在于专业艺术团的演奏中。如何能让这些民族非遗文化真正的传承下去，直到将天琴艺术走进校园，才逐渐探索新的传承方式。

“孩子们在学习天琴这一非物质文化艺术的过程中，一方面把天琴这一壮族古老艺术传承下去，一方面向天琴艺术可以走出龙州，让更多的人了解这一文艺形态。”田寿祥介绍说，目前将天琴文化、壮锦文化与在校青少年儿童素质教育和文化教育进行融合，实现教育与文化遗产传承的有机结合，进一步促进天琴艺术和壮锦技艺的传承，为非物质文化遗产的保护和发展奠定了良好的基础。

据介绍，截至2022年，广发教育基金还投入400万元开展实施助学计划，建设希望厨房、电脑教室，购置一体化教学设备等，帮扶龙州县改善各中小学校的教学环境。

生态帮扶重塑村屯风貌

“四和乐园笑迎东西南北客，八面微风喜接春夏秋冬福。”走进龙州县水口镇罗回村岜弄屯，汩汩流动的“状元泉”不仅为村民们带来了甘冽的山泉和鲜活的历史轶事，也让这里在推进乡村振兴过程中，打造出集体经济的游泳场。

游泳场占地7326平方米，以征地补偿款、村民集资、个人贷款以及村民“劳力入股”“实物入股”原始股入股等方式，历时4年打造完成，并形成了囊括游泳池、文艺表演场所、餐饮、乡村酒席场所、民宿为一体的综合场所。

“自2020年营业以来，游泳场营收已达120万元，随着旅游市场回暖，今年营收有望突破百万元。”龙州县水口镇党委副书记王荣宝说，“幸福都是奋斗出来的”这句话一直激励着村民们，也促使着水口镇在金融保险服务的帮助下大力进行村屯环境提升。

罗回村岜弄屯游泳池吸引力附近不少儿童前来游玩。 人民网 黄盛 摄

2021年中国人寿捐赠帮扶资金300万元实施“国寿新村”建设项目，用于罗回村岜弄屯、弄群屯、弄堪屯、欣水屯四个高速公路沿线村屯的风貌提升工作。其中，岜弄屯是“国寿新村项目”重点帮扶村屯。帮扶资金主要用于提供村屯规划设计，购买建设所需的物料和设备。建设过程由村屯党支部组织，带领村民自发劳动，投工投劳，完成了全屯基础设施、房屋外貌、村屯景观的改造。

在经过“三清三拆”、改造完善基础设施后，面貌焕然一新的岜弄屯，在次序齐整的白墙黑瓦间融入了党建文化，在环山步道的绿荫下，绘就和美乡村生态。

驮江村也是金融保险服务重点帮扶村。据下冻镇驮江村驻村第一书记杨斌介绍，中国人寿累计投入帮扶资金88.5万元，完成驮江村塘昔屯等9个屯风貌提升改造，拆除旧房，硬化屯内道路，治理生活污水，建设微菜园、微花园、简易停车场、议事小广场等，村民的参与感、归属感和幸福感不断提升。

当前在龙州县，村民的幸福感，已成为金融机构为乡村振兴添动能的落脚点，也是龙州在边关商贸的历史文化中奔向现代化壮阔前景的初心。

(责编：申佳平、高雷)

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