人民网北京7月20日电 （欧阳易佳）据中央气象台预报，今天夜间起至22日，华北和东北地区将自西向东出现较强降雨过程，其中山西北部、河北、北京、天津及内蒙古东部、辽宁、吉林、黑龙江中西部等地先后有中到大雨，河北中部沿山、北京西部和南部、天津东部、内蒙古东北部和辽宁中东部等地的部分地区有暴雨（累计降雨量50至80毫米），河北中部、北京西南部和辽宁东部等局地大暴雨（累计降雨量100至150毫米）。据中国气象局应急办消息，中国气象局于今日16时启动暴雨四级应急响应。

京津冀主要降雨时段在21日。东北地区主要降雨时段在22日至23日。过程期间部分地区伴有雷电、短时强降水和局地雷暴大风等强对流天气，最大小时降雨量30至50毫米，局地60毫米以上。

受降雨影响，20日夜间至22日，北京西南部、河北中部等局地较易发生地质灾害和山洪，北京、保定等城市低洼处可能出现内涝。

气象专家提醒，此次过程中北京、河北、天津、内蒙古、辽宁等地部分地区累计雨量较大，降雨期间还可能伴有强对流天气，公众需注意防范局地强降雨可能引发的城市内涝、山洪、地质灾害，并注意关注临近的预报、预警信息，避免在强对流活跃时段外出。雨天道路湿滑，外出还需注意安全。

中国气象局各单位要严格按照气象灾害应急响应工作流程做好各项工作，加强值班值守，滚动做好强降雨天气监测预报预警服务。北京、天津、河北、辽宁、内蒙古等地及可能受影响的省级气象局根据实际研判启动或调整相应级别应急响应。

(责编：申佳平、高雷)

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