人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

农业银行召开2023年年中党建和经营工作会议

2023年07月21日13:07 | 来源：新华网
小字号

原标题：农业银行召开2023年年中党建和经营工作会议

　　7月18-19日，中国农业银行2023年年中党建和经营工作会议在京召开。农业银行董事长、党委书记谷澍就2023年下半年党建和经营重点工作作了讲话，农业银行行长、党委副书记付万军主持会议并就做好经营管理重点工作作安排部署。农业银行党委班子成员出席会议。

　　会议指出，今年上半年是全面贯彻党的二十大精神开局起步重要阶段。面对新时期、新形势、新要求，全行狠抓党中央、国务院决策部署贯彻落实，深入推进全面从严治党、从严治行，上半年主体业务在高基数基础上保持合理增长，服务乡村振兴和农业强国建设迈上新的台阶，服务实体经济继续走在前列，改革创新动力不断增强，风控案防堤坝持续巩固筑牢，交出了高质量发展的年中答卷。

　　会议强调，要准确把握新时期农村金融工作的使命任务，坚持“农”字当头，全力以赴把金融服务“三农”工作做得更好、做到最好，以更大历史担当践行服务“三农”初心使命。要优先增加县域金融供给，进一步加大县域农村贷款投放力度。紧盯耕地和种子两个关键，强化粮食安全金融服务。持续加强农户金融供给，促进农民增收致富。深入学习运用好“千万工程”经验模式，大力支持乡村产业发展和宜居宜业和美乡村建设。持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助力守住不发生规模性返贫底线。

　　会议指出，下一步，要着力整改主题教育调研检视发现的各类问题，推动全行高质量发展迈出新的步伐。要围绕群众“急难愁盼”问题，着力增强客户服务能力，提升客户获得感和满意度。大力支持制造业和科技创新，助力现代化产业体系建设和高水平科技自立自强。持续巩固普惠金融发展基础，助力更好发挥中小型企业在稳就业、促发展中的作用。进一步提升风险防控能力，有效防范化解重点领域风险。

　　会议要求，全面落实新时代党的建设总要求，深入推进从严治党、从严治行各项工作，为全行高质量发展提供坚强政治保障。要牢牢把握“十三个坚持”的根本原则和重点任务，坚持党中央对金融工作的集中统一领导，以创新的思维和务实的举措，全面加强党的领导和党的建设。要不断健全党的创新理论学习机制，将学习成果有效转化为推动发展、指导工作的生动实践。继续拧紧全面从严治党责任链条，不断提升管党治党效能。严格落实中央八项规定精神，持续深化纠治“四风”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续巩固提升中央巡视发现问题整改成效。

　　会议对2023年下半年业务经营工作作了安排，要求全行以更大力度服务乡村振兴和农业强国建设。持续强化实体经济金融服务，助力经济回升向好。着力做好客户基础建设和服务工作，促进存款业务稳定持续增长，为服务“三农”和实体经济投入更多资金。多渠道创新挖潜、加力增效，保持经营效益稳中有增。加快推进数字化转型重点项目落地实施和成果转化，提升线上线下一体化经营能力，更好为基层和业务赋能。深入贯彻总体国家安全观，扎实做好风险合规等各项工作。

　　农业银行董事、监事，董事会秘书、首席风险官、专业总监，派驻纪检监察组负责人，农行总行各部室副总经理以上干部，农行各一级分行、金融研修院、审计分局、综合化经营子公司班子成员，部分境外机构主要负责人，以及各二级分行班子成员等参加了会议。

(责编：董童、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
青年先锋论坛举办 共话人工智能新图景
　　活动现场。主办方供图 人民网北京7月21日电 （记者刘颖颖）7月20日，由北京市委网信办指导、首都互联网协会主办的首届“青年思享会”青年先锋论坛活动在京举办。…
人民银行发布风险提示：谨防仿冒“征信中心”等欺诈链接
　　人民网北京7月21日电 （记者罗知之）据中国人民银行官方公众号消息，近期，平台发现有诈骗团伙向用户发送诈骗短信，以可以抹除网贷额度、修复征信等为噱头，在沟通过程中要求用户先关注银行等机构的官方公众号，引导用户将仿冒的“中国人民银行征信中心”等官方客服链接或二维码发送到该公众号内并点击打开，部分用户误认为该欺诈链接就是相关公众号的官方客服，从而上当受骗。人民银行提醒，擦亮眼睛，谨慎甄别，以免遭受钱财损失。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部