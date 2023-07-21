原标题：农业银行召开2023年年中党建和经营工作会议

7月18-19日，中国农业银行2023年年中党建和经营工作会议在京召开。农业银行董事长、党委书记谷澍就2023年下半年党建和经营重点工作作了讲话，农业银行行长、党委副书记付万军主持会议并就做好经营管理重点工作作安排部署。农业银行党委班子成员出席会议。

会议指出，今年上半年是全面贯彻党的二十大精神开局起步重要阶段。面对新时期、新形势、新要求，全行狠抓党中央、国务院决策部署贯彻落实，深入推进全面从严治党、从严治行，上半年主体业务在高基数基础上保持合理增长，服务乡村振兴和农业强国建设迈上新的台阶，服务实体经济继续走在前列，改革创新动力不断增强，风控案防堤坝持续巩固筑牢，交出了高质量发展的年中答卷。

会议强调，要准确把握新时期农村金融工作的使命任务，坚持“农”字当头，全力以赴把金融服务“三农”工作做得更好、做到最好，以更大历史担当践行服务“三农”初心使命。要优先增加县域金融供给，进一步加大县域农村贷款投放力度。紧盯耕地和种子两个关键，强化粮食安全金融服务。持续加强农户金融供给，促进农民增收致富。深入学习运用好“千万工程”经验模式，大力支持乡村产业发展和宜居宜业和美乡村建设。持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助力守住不发生规模性返贫底线。

会议指出，下一步，要着力整改主题教育调研检视发现的各类问题，推动全行高质量发展迈出新的步伐。要围绕群众“急难愁盼”问题，着力增强客户服务能力，提升客户获得感和满意度。大力支持制造业和科技创新，助力现代化产业体系建设和高水平科技自立自强。持续巩固普惠金融发展基础，助力更好发挥中小型企业在稳就业、促发展中的作用。进一步提升风险防控能力，有效防范化解重点领域风险。

会议要求，全面落实新时代党的建设总要求，深入推进从严治党、从严治行各项工作，为全行高质量发展提供坚强政治保障。要牢牢把握“十三个坚持”的根本原则和重点任务，坚持党中央对金融工作的集中统一领导，以创新的思维和务实的举措，全面加强党的领导和党的建设。要不断健全党的创新理论学习机制，将学习成果有效转化为推动发展、指导工作的生动实践。继续拧紧全面从严治党责任链条，不断提升管党治党效能。严格落实中央八项规定精神，持续深化纠治“四风”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续巩固提升中央巡视发现问题整改成效。

会议对2023年下半年业务经营工作作了安排，要求全行以更大力度服务乡村振兴和农业强国建设。持续强化实体经济金融服务，助力经济回升向好。着力做好客户基础建设和服务工作，促进存款业务稳定持续增长，为服务“三农”和实体经济投入更多资金。多渠道创新挖潜、加力增效，保持经营效益稳中有增。加快推进数字化转型重点项目落地实施和成果转化，提升线上线下一体化经营能力，更好为基层和业务赋能。深入贯彻总体国家安全观，扎实做好风险合规等各项工作。

农业银行董事、监事，董事会秘书、首席风险官、专业总监，派驻纪检监察组负责人，农行总行各部室副总经理以上干部，农行各一级分行、金融研修院、审计分局、综合化经营子公司班子成员，部分境外机构主要负责人，以及各二级分行班子成员等参加了会议。

(责编：董童、陈键)

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