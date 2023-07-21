人民网北京7月21日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2023年上半年外汇收支数据情况。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在会上表示，2023年上半年，我国外汇市场韧性较强，主要表现为人民币汇率预期稳定，跨境资金流动平稳有序，外汇市场供求基本平衡，银行代客涉外收付款和银行结售汇均呈现顺差格局。

从银行代客涉外收付款数据看，按美元计价，银行代客涉外收入30259亿美元，对外付款29792亿美元，涉外收付款顺差467亿美元；按人民币计价，银行代客涉外收入209746亿元，对外付款206526亿元，涉外收付款顺差3221亿元。从银行结售汇数据看，2023年上半年，按美元计价，银行结汇11325亿美元，售汇11307亿美元，结售汇顺差18亿美元；按人民币计价，银行结汇78482亿元，售汇78338亿元，结售汇顺差143亿元。

王春英介绍，2023年上半年，我国外汇收支状况主要呈现以下特点：

第一，跨境资金流动保持活跃，呈现净流入格局。2023年上半年，银行代客涉外收入和支出合计超过6万亿美元，处于历史同期次高水平。从差额看，涉外收支保持一定规模顺差。其中，2023年1月份受春节前企业集中收汇等因素影响，涉外收付款顺差处于季节性高位；2-5月份涉外收入与支出金额基本相当；6月份顺差规模回升至120亿美元。分季度看，也是连续两个季度顺差。

第二，银行结售汇小幅顺差，境内外汇市场供求基本平衡。上半年，银行结售汇总体表现为顺差，综合考虑其他供求因素后，外汇市场供求保持基本平衡。分季度看，一季度银行结售汇呈现小幅逆差；二季度由逆差转为顺差，尤其是6月份，尽管外部环境更加复杂，但银行结售汇顺差82亿美元，大幅高于前几个月的月均规模。

第三，售汇率略有上升，企业外币融资延续平稳态势。2023年上半年，衡量购汇意愿的售汇率，也就是客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比为69.2%，较2022年同期上升3个百分点。从外汇融资看，截至2023年6月末，我国企业等市场主体的境内外汇贷款余额2749亿美元，较2022年末增加37亿美元。进口海外代付、远期信用证等跨境贸易外币融资余额674亿美元，较2022年末下降94亿美元。

第四，结汇率稳中有升，境内外汇存款余额有所下降。2023年上半年，衡量结汇意愿的结汇率，也就是客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比为67.5%，较2022年同期上升0.5个百分点。截至2023年6月末，企业等市场主体的境内外汇存款余额6061亿美元，较2022年末下降280亿美元，显示市场主体持汇意愿总体稳定。

第五，外汇储备规模基本稳定。截至2023年6月末，我国外汇储备规模为31930亿美元，较2022年末增加653亿美元，主要受汇率折算和资产价格变化等因素综合作用影响。

“下一步，外汇局将坚持稳中求进、守正创新，深化外汇领域改革开放，防范外部冲击风险，保障外汇储备资产安全、流动和保值增值，不断提升外汇管理服务加快构建新发展格局、着力推动高质量发展的能力和水平。”王春英说。

(责编：罗知之、高雷)

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