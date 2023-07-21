人民网北京7月21日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2023年上半年外汇收支数据情况。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在会上表示，总的来看，中国债券市场坚持渐进可控，平衡效率与安全的原则扩大对外开放，外资投资中国债券市场有稳定和可持续的增长空间。

王春英介绍，关于债券投资，今年以来全球跨境债券市场表现仍然比较低迷，但是外资投资中国债券市场总体向好。如果不考虑到期兑付因素，今年上半年外资净买入境内债券近790亿美元，扭转了去年净卖出的趋势。尤其是二季度外资净买入境内债券585亿美元，处于季度比较高的水平。如果考虑到期兑付，外资已经连续两个月净增持境内债券。其中6月份净增持超过110亿美元，同时从持有者的结构来看，境外央行依旧是投资中国债券市场的主要外资机构，同时境外金融机构在中国的债券市场表现也很活跃。

“展望未来，境外投资者还会继续增持、稳步配置人民币资产。因为人民币资产分散化的投资价值和满足投资者多元化配置的优势还在。之所以这么讲，是因为中国的货币政策坚持以我为主，人民币债券和发达国家、新兴经济体的债券走势都不同。同时，我国债券市场规模在全球仍旧处于第二位，流动性很好，便利投资者进行分散化的资源配置。从这个角度来看，我国债券市场是有吸引力的。”王春英说。

王春英强调，从一组数据也可以看到，中国债券市场已成为境外投资者全球投资布局的重要选择。截至今年6月底，全球已经有60多个国家的1100多个机构进入银行间债券市场。境外机构的交易活跃度也在不断上升，去年外资机构的总交易量已经超过两万亿美元，比大幅开放之前的2016年增长了8倍多。另一方面，外资机构投资标的也有所扩大，除了国债、政策性金融债，还有同业存单，现在境外机构也逐渐投资于中国的短期融资券、中期票据等信用债，以及资产支持证券等标的。

“从政策上来讲，中国稳步推进债券市场开放，便利境外投资者投资。现在已经开通了债券通，并且推动债券通与直接入市、QFII、RQFII渠道整合，今年5月份开通了互换通业务，有利于境外投资者管理利率风险。下一步，将持续优化债券市场开放，不断推动产品和服务创新。”王春英说。

(责编：罗知之、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经