人民网北京7月21日电 （记者刘颖颖）7月20日，由中国国家话剧院、山东省文化和旅游厅、济宁市人民政府主办的青年导演创作扶持计划第二季正式启动。

据悉，本届青年导演扶持计划将于8月13日至8月27日在尼山圣境举办，以继承和传播中华优秀传统文化为核心，涵盖青年导演原创剧目展演、特邀剧目及高校剧目展演、数字戏剧作品演播、纪录片展映、艺术主题活动、美食手作市集等内容。

全国政协常委、中国国家话剧院院长田沁鑫表示，第二季青年导演创作扶持计划将以“弘扬中华优秀传统文化之精神”落地山东济宁曲阜——儒学文化发祥地，以“传承千年文脉、发扬民族精神、强大文化自信自强、推动艺术创新创造活力”为己任，让传统文化与现代生活相交融，让儒学传承与戏剧艺术相“中和”，创造优秀艺术精品，促进文旅新发展，以青年戏剧人才，创意时代艺术表达。期待11位导演为观众带来好的戏剧作品，也预祝导演们以全原创IP新内容，中国戏剧新时代视角，创新创造舞台新场景，迎接Z时代文旅产业新变革，以高质量戏剧作品展现给人民，攀登中国戏剧艺术新高峰。

国家话剧院党委书记巩保江表示，青年导演创作扶持计划第二季，国家话剧院坚决扛起“强国有我”的文化责任，培育青年文艺工作者不断提升文化素养和修养，继承好、传承好中华优秀传统文化，以“文艺之力”推动文化事业和文化产业形成传播社会主义核心价值观的重要力量。

青年导演原创剧目展演以“新经典、新田野、新城市”为主题，11位青年戏剧导演将携全原创IP新内容走进曲阜，以当代眼光重新诠释经典，以青春脚步丈量田野，展现乡村振兴新面貌，以年轻视角观察新时代城市文明新成果，讲述独属于中华大地的中国故事。

此次活动不仅在展演内容上对中华传统文化做出了创新性转化，还将充分利用尼山圣境景区的室内室外空间，为观众和游客设计合理的游览路线，在尼山圣境大学堂、尼山讲堂、户外回廊等众多场地开展丰富的戏剧活动，同时设置了15处艺术装置打卡地，让戏剧发生在尼山的每个角落，使戏剧融入尼山，为这个古老的东方圣城解锁“新流量”。

此外，几位优秀艺术家受邀携经典剧目亮相济宁，分别为徐浩峰-话剧《搭手飞人》、黄盈-话剧《孔丘》、王亚彬-舞剧《西游》、张肖-话剧《蓟州疑云》及丁一滕-话剧《新西厢2.0版》，题材丰富多彩，尽显中国特色；来自上海戏剧学院、中央戏剧学院和北京电影学院的青年创作者将带来4部原创小剧场剧目和2部学生电影，以青春力量传承致敬经典；孙红雷、韩童生、郭帆等八位国内著名的导演、编剧、演员及专业院校的管理者将以演讲、问答、对话等多种形式举行专题讲座，聚焦青年戏剧者的创作、实践与培养；黎星、崔磊、丁一滕、张肖、王亚彬等七位国内著名戏剧导演、编剧、演员、舞蹈家、戏剧教育家将通过对谈、游戏、现场互动、即兴戏剧等多种形式，举行六场兼顾艺术性与趣味性的艺术家工作坊，为戏剧工作者提供大师指导的机会。

(责编：申佳平、高雷)

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