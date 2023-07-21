人民网北京7月21日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2023年上半年外汇收支数据情况。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在会上表示，今年外汇市场运行总体稳定，较好适应了外部环境调整变化，凸显出中国外汇市场日渐成熟、韧性增强的特点。

王春英介绍，今年以来，外部环境复杂严峻，在这样的外部环境下，不论从资金流动还是市场交易行为、市场预期的角度来看，中国外汇市场展现出了比较强的稳定性和韧性。具体来看：

首先，中国跨境资金流动相对稳定，外汇市场供求基本平衡。上半年，涉外收支和银行结售汇都呈现顺差格局，特别是二季度涉外收支顺差125亿美元，银行结售汇顺差170亿美元。国际收支的主要项目对形成顺差格局起到了很强和很重要的支撑。从国际收支数据来看，1-5月份，货物贸易顺差规模和去年同期基本持平，处于历史较高水平，继续发挥着稳定跨境资金流入的主导作用。同时从外资的流动来看，也是持续向好的。境外资本由去年下半年的净流出转为净流入。一季度，境外各类资金净流入235亿美元。

其次，外汇市场主体交易行为总体理性。近年来，越来越多的市场主体能够适应人民币汇率双向波动，主要根据国际贸易投资活动来选择合适的时点进行结汇和购汇。数据也能够证明这一点。比如说，今年的1月份和3月份，在人民币汇率升值的时候出现了购汇增加，结售汇顺差下降甚至出现了逆差。6月份在人民币贬值期间出现了更多的结汇，所以6月份结售汇顺差显著高于前几个月。市场主体这种理性的交易行为客观上也进一步维护了汇率的稳定。

第三，人民币汇率预期基本稳定。观察预期通常会看人民币外汇期权市场风险逆转指标，反应的是市场看空和看多人民币的交易意愿。市场看空是看人民币贬值，指标上涨表示市场预期人民币贬值情绪上升，指标下降表示预期人民币升值情绪上升。今年以来，期权市场一年期风险逆转指标总体呈现下行趋势，并且维持相对低位，说明市场对人民币汇率并没有形成一致性的和持续性的贬值预期。最近一段时间，对银行、企业、市场主体进行了相关调研，在调研中大家对汇率的看法比较理性客观，普遍认为人民币具有长期稳定的基础。

(责编：罗知之、高雷)

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