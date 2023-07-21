人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家外汇局：中国外汇市场日渐成熟、韧性增强

2023年07月21日15:05 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月21日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2023年上半年外汇收支数据情况。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在会上表示，今年外汇市场运行总体稳定，较好适应了外部环境调整变化，凸显出中国外汇市场日渐成熟、韧性增强的特点。

王春英介绍，今年以来，外部环境复杂严峻，在这样的外部环境下，不论从资金流动还是市场交易行为、市场预期的角度来看，中国外汇市场展现出了比较强的稳定性和韧性。具体来看：

首先，中国跨境资金流动相对稳定，外汇市场供求基本平衡。上半年，涉外收支和银行结售汇都呈现顺差格局，特别是二季度涉外收支顺差125亿美元，银行结售汇顺差170亿美元。国际收支的主要项目对形成顺差格局起到了很强和很重要的支撑。从国际收支数据来看，1-5月份，货物贸易顺差规模和去年同期基本持平，处于历史较高水平，继续发挥着稳定跨境资金流入的主导作用。同时从外资的流动来看，也是持续向好的。境外资本由去年下半年的净流出转为净流入。一季度，境外各类资金净流入235亿美元。

其次，外汇市场主体交易行为总体理性。近年来，越来越多的市场主体能够适应人民币汇率双向波动，主要根据国际贸易投资活动来选择合适的时点进行结汇和购汇。数据也能够证明这一点。比如说，今年的1月份和3月份，在人民币汇率升值的时候出现了购汇增加，结售汇顺差下降甚至出现了逆差。6月份在人民币贬值期间出现了更多的结汇，所以6月份结售汇顺差显著高于前几个月。市场主体这种理性的交易行为客观上也进一步维护了汇率的稳定。

第三，人民币汇率预期基本稳定。观察预期通常会看人民币外汇期权市场风险逆转指标，反应的是市场看空和看多人民币的交易意愿。市场看空是看人民币贬值，指标上涨表示市场预期人民币贬值情绪上升，指标下降表示预期人民币升值情绪上升。今年以来，期权市场一年期风险逆转指标总体呈现下行趋势，并且维持相对低位，说明市场对人民币汇率并没有形成一致性的和持续性的贬值预期。最近一段时间，对银行、企业、市场主体进行了相关调研，在调研中大家对汇率的看法比较理性客观，普遍认为人民币具有长期稳定的基础。

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家外汇局：中国外汇市场日渐成熟、韧性增强
　　人民网北京7月21日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2023年上半年外汇收支数据情况。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在会上表示，今年外汇市场运行总体稳定，较好适应了外部环境调整变化，凸显出中国外汇市场日渐成熟、韧性增强的特点。…
国家外汇局：外资投资中国债券市场有稳定和可持续增长空间
　　人民网北京7月21日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2023年上半年外汇收支数据情况。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在会上表示，总的来看，中国债券市场坚持渐进可控，平衡效率与安全的原则扩大对外开放，外资投资中国债券市场有稳定和可持续的增长空间。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部