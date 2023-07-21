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2023年全国消费帮扶工作现场观摩交流活动在甘肃陇南市举行

2023年07月21日15:32 | 来源：人民网
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人民网北京7月21日电 （记者李栋）7月20日至21日，由国家发改委地区振兴司指导，国家发改委城市和小城镇改革发展中心主办的2023年全国消费帮扶工作现场观摩交流活动在甘肃省陇南市举行。该活动旨在充分发挥骨干企业作用，凝聚广大企业力量，进一步健全消费帮扶工作“政府引导、市场主导、社会参与”的格局，助力乡村振兴。

国家发改委城市和小城镇中心副主任赵坤表示，消费帮扶是巩固拓展脱贫攻坚成果、促进乡村振兴的重要举措，也是增强脱贫地区和脱贫人口内生发展动力的有效途径，对于带动农村低收入人口增收致富、促进脱贫地区特色产业提质增效、推动形成强大国内市场具有重要意义。

陇南市委书记张柯兵表示，消费帮扶是促进产业发展的重要引擎，为当地特色产业发展壮大提供了强劲动力。自2017年至今，8家中央定点帮扶单位累计直接投入资金3.95亿元，消费帮扶金额达到4.39亿元，广大群众通过消费帮扶直接受益。同时，在北京、青岛、重庆等地建成域外门店33个，累计销售额达到2.79亿元。

赵坤介绍，近年来，各地区各部门紧紧围绕消费帮扶“帮销、促产、疏浚、解困”四大功能，探索形成了消费帮扶助力乡村振兴的新渠道、新模式、新机制。各地优秀典型案例的涌现，推动打通脱贫地区产品和服务上行外销渠道，扩大了全社会消费帮扶规模，提升了市场化帮销水平。

据了解，本次活动将通过推介一批消费帮扶典型案例，交流好经验好做法，积极搭建产销对接合作平台，探讨消费帮扶新业态新模式。

企业代表在宣读重点企业开展消费帮扶“百舸行动”助力乡村振兴倡议时表示，各企业将通过发挥特长，积极调动优质资源培育壮大一批“土特产”，推动欠发达地区特色产业补链、强链、延链，积极投身欠发达地区产品和服务产运销各环节，改善物流条件，畅通销售渠道，推动产业升级，助力打通欠发达地区优质特色农产品“出山进城”和文化旅游服务“出圈成名”的痛点、堵点、难点。

据相关负责人介绍，今年以来，甘肃省不断创新消费帮扶模式，积极拓展消费帮扶领域，加强特色产品产销对接，为持续巩固脱贫攻坚成果、加速实现乡村振兴提供了有力支撑。

张柯兵表示，下一步，将高标准建设一批标准化农产品生产基地，建立健全生产规范流程，构建全程可追溯体系，为广大消费者提供更加优质的产品。

(责编：申佳平、高雷)
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