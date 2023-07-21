人民网记者 栗翘楚

50%以上的税收、60%以上的国内生产总值、70%以上的技术创新成果、80%以上的城镇劳动就业、90%以上的企业数量……“56789”成为我国民营经济发展的生动描述。民营经济在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥了积极的作用，已成为我国经济制度的内在要素，推动经济持续健康发展的重要力量。

日前，中共中央、国务院发布了《关于促进民营经济发展壮大的意见》（以下简称《意见》）。《意见》围绕持续优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持力度、强化民营经济发展法治保障、着力推动民营经济实现高质量发展、促进民营经济人士健康成长等方面提出了31条政策措施。

7月20日，在国新办举办的新闻发布会上，国家发展改革委副主任李春临、工业和信息化部副部长徐晓兰、全国工商联副主席安立佳介绍了促进民营经济发展壮大有关情况。上述负责人表示，本次出台的《意见》体现了党中央、国务院坚持“两个毫不动摇”，促进民营经济发展壮大的坚定决心。

破除隐性壁垒 持续激发民营经济活力

不同形式的市场准入不合理限制和隐性壁垒阻碍了民营经济健康有序发展。今年政府工作报告指出，促进民营企业健康发展，破除各种隐性壁垒，一视同仁给予政策支持，提振民间投资信心。

在李春临看来，破除市场准入壁垒、落实公平竞争政策制度、完善社会信用激励约束机制、完善市场化重整机制将成为持续激发民营经济活力的关键。

中小企业在我国国民经济发展中起了非常重要的作用,但中小企业融资难问题一定程度上成为其进一步发展的障碍。对此，我国近年来出台一系列政策促进中小微企业融资工作。

工信部数据显示，在间接融资方面，2023年6月末，普惠小微贷款余额27.7万亿元，同比增长了26.1%，普惠小微授信户数同比增长13.3%，专精特新中小企业贷款余额同比增长20.4%，比各项贷款增速高9.1个百分点。累计有1446家专精特新中小企业在A股上市，占A股已上市企业的27.7%。在上市融资方面，截至2023年6月底，已累计有1446家专精特新中小企业在A股上市，占A股已上市企业的27.7%。其中，2023年1—6月，新上市专精特新中小企业102家，占A股新上市企业的59%。

徐晓兰表示，近年来，工信部联合有关部门，从扩大中小微企业间接融资规模，到促进中小企业上市融资，再到发挥政府投资基金带动作用，连续六年联合财政部实施小微企业融资担保业务降费奖补政策，实现了“面扩、量增、费降”的政策效果，支持中小微企业在强链补链稳链中发挥了更大的作用。

“三赋”行动促发展 激发中小微企业创新活力

近日，以“赋智、赋值、赋能”为主题的中小企业服务月活动在全国铺开。中小企业是推动创新、促进就业、改善民生的重要力量。今年以来，我国出台了一系列政策，从加大专精特新中小企业培育力度，到促进科技成果转化和中小企业数字化转型，再到促进大中小企业融通创新，一手抓帮扶、一手抓发展，助力中小企业爬坡过坎，成长壮大。

工信部数据显示，截至目前，我国已累计培育五批12000余家专精特新“小巨人”企业，带动地方培育近9万家专精特新中小企业。近年来，“小巨人”企业累计获得授权发明专利数14万余项。

“工信部还搭建了一批交流、对接、合作、服务平台，推动构建协同创新生态，并加速科技成果向中小微企业转化和集聚，加快推进中小企业数字化转型，形成综合发展优势。”徐晓兰说。

值得注意的是，在政策指导的同时，相关引导服务工作也在进行中。

安立佳表示：“在创新发展方面，我们将持续开展创新型成长型民营企业赋能行动和民营企业科技创新基地创建，推进重点产业链民营企业数据库建设，深化民营企业数字化转型行动，举办民营企业科技创新峰会和民营企业家创新战略研讨班，发布民营企业创新情况报告，举办民营经济标准创新周活动，多措并举提升民营企业创新能力。”

提振民营经济发展信心 多措并举推动政策落地见效

预期稳、信心足，民营企业才能够安心谋发展。“出台《意见》的一个核心目标就是通过有力举措提振民营经济的发展信心。”李春临表示，围绕《意见》的落实落地，国家发展改革委将会同有关方面，将推出促进民营经济发展近期若干举措、制定印发促进民间投资的政策文件，多措并举，多管齐下，切实推动《意见》落地见效，促进民营经济高质量发展。

工信部数据显示，截至2022年末，我国中小微企业数量已超过5200万户，比2018年末增长51%。2022年平均每天新设企业2.38万户，是2018年的1.3倍。

“练好内功是企业行稳致远的关键。”安立佳表示，下一步，全国工商联将围绕创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展五个方面，着力做好引导和服务工作，提升民营企业创新能力、引导民营企业与区域协调发展深度融合、加快民营企业绿色低碳转型、宣传“走出去”民营企业优秀案例、促进共同富裕。

好政策要“看得见”，更要“摸得着”。李春临表示，《意见》出台后，国家发展改革委将按照党中央、国务院的要求，会同有关部门，从健全机制，压实责任；密切跟踪，优化配套；持续督促，强化激励；广泛宣传，做好解读四个方面抓好《意见》的贯彻落实，确保政策效应充分释放，落实落地。

(责编：申佳平、高雷)

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