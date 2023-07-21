人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

农业农村部：上半年农业农村经济运行总体平稳

2023年07月21日15:32 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月21日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室于今日举行新闻发布会，介绍2023年上半年农业农村经济运行情况。农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德在会上表示，今年以来，农业农村部狠抓生产保供给，巩固成果守底线，统筹协调促振兴，多措并举增收入，上半年农业农村经济运行总体平稳。

主要表现在六个方面：第一，夏粮获得丰收，全年粮食生产基础较好。夏粮丰收到手。入夏以来，农业农村部门紧盯“割、晒、收、保”关键环节，努力克服“烂场雨”等灾害影响，全力保障夏粮适时收获、颗粒归仓。据国家统计局数据，今年夏粮产量2923亿斤，比上年减25.5亿斤，下降0.9%，产量居历史第二高位，仍是丰收季。早稻丰收在望。预计早稻面积7100万亩以上，基本保持稳定。目前收获已过七成，呈增产趋势。秋粮作物长势正常。秋粮面积稳中略增，长势与常年大体相当。大豆油料扩种成果巩固。大豆面积小幅增加，大豆玉米带状复合种植面积扩大到2000万亩、比上年增加500万亩。冬油菜面积增加较多，产量创历史新高。

第二，“菜篮子”产品供给充裕，市场价格弱势运行。生猪产能仍处于高位。6月末全国能繁母猪4296万头，相当于4100万头正常保有量的104.8%。上半年猪肉产量3032万吨、同比增长3.2%。生猪阶段性供大于求，价格低位运行，7月第2周生猪出栏价每公斤14.2元、比去年同期下降36.8%。牛羊肉鲜奶禽蛋量稳价跌。上半年，牛肉、羊肉、牛奶、禽蛋产量同比分别增长4.5%、5.1%、7.5%、2.9%，供给相对宽松，价格整体下行。国内水产品产量同比增长4.5%，价格稳定。蔬菜供应充足。目前，蔬菜在田面积约1.1亿亩，同比增加100多万亩。受姜、蒜等个别品种拉动，价格略有上涨。

第三，产业就业帮扶扎实推进，脱贫攻坚成果持续巩固。监测帮扶抓实落细。截至6月末，65%左右的监测对象消除返贫致贫风险，其余均落实了针对性帮扶措施。脱贫产业持续壮大。中央财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展比重力争达到60%，县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目年度计划开工21.6万个、开工率达90%。当年累计发放脱贫人口小额信贷469.2亿元，支持106.2万脱贫户和防止返贫监测对象发展生产。就业帮扶超额完成。截至6月末，脱贫劳动力务工规模3259万人，超过年度目标任务240万人。此外，东西部协作和中央单位定点帮扶工作持续深化。

第四，科技装备支撑不断增强，农业现代化稳步发展。高标准农田建设有序推进。上半年建成高标准农田约3663万亩，占年度任务量的45.8%；建成高效节水灌溉面积约838万亩，占年度任务量的83.8%。科技创新深入推进。加快实施种业振兴行动，全国农业种质资源普查进入收尾阶段，农业生物育种重大项目有序推进。农机装备持续改善。320马力无级变速拖拉机、电驱式精量播种机成功量产应用，丘陵山区专用机具加快研制。

第五，乡村产业持续壮大，农民就业增收渠道不断拓宽。农产品加工业稳步发展。6月全国规模以上农副食品加工业增加值同比增长2.2%，农业产业化国家重点龙头企业采购经理指数（PMI）为54.2%、环比上升0.3个百分点。新产业新业态加快发展。农村电商较快发展，据商务大数据对重点电商平台监测，“618”期间，农村地区网络零售额同比增速比全部网络零售额高2.8个百分点。乡村休闲旅游加快复苏，出游人数和营业收入明显增长。产业融合稳步推进。建设50个国家现代农业产业园、40个优势特色产业集群、200个农业产业强镇，更多农民实现就近就地就业。据国家统计局数据，上半年农村居民人均可支配收入10551元，实际增长7.2%，高于城镇居民2.5个百分点。

第六，乡村建设有序推进，农村改革持续深化。深化推广浙江“千万工程”经验，扎实开展乡村建设行动，建设宜居宜业和美乡村。农村人居环境持续改善。启动农村改厕“提质年”工作，中央财政安排74亿元对厕所革命整村推进实施奖补，安排30亿元中央预算内投资支持农村人居环境基础设施建设。统筹推进农村生活污水垃圾治理。农村公共基础设施不断完善。指导各地编制乡村建设任务清单，推动建立县级乡村建设项目库，健全农民参与乡村建设机制，协调推进农村水电路气讯基础设施建设，稳步提升教育、医疗、养老等基本公共服务水平。农村重点领域改革深入推进。第二轮土地承包到期后再延长30年试点实现省级全覆盖，农村宅基地改革试点持续深化。新型农村集体经济发展路径稳步拓宽，农村产权流转交易规范化建设有序推进。新型农业经营主体不断壮大，农民合作社、家庭农场、农业社会化服务组织分别超过223.4万家、397万个、104万个。此外，农产品进出口保持增长，进出口总额达到1717.6亿美元，同比增长6.4%。

“总的看，上半年农业农村经济保持良好发展势头，为稳增长、稳就业、稳物价提供有力支撑。但应看到，农业农村经济发展还面临不少困难和挑战，特别是极端天气威胁较大、农民就业增收困难增多、农业农村投资增速放缓等，这些问题都需采取有力措施加以解决。下一步，农业农村部将锚定建设农业强国目标，深化推广浙江“千万工程”经验，全力以赴夺取全年粮食丰收，千方百计促进农民收入增加，精准发力推进乡村振兴，努力完成全年农业农村发展各项目标任务。”曾衍德说。

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
农业农村部：上半年农业农村经济运行总体平稳
　　人民网北京7月21日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室于今日举行新闻发布会，介绍2023年上半年农业农村经济运行情况。农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德在会上表示，今年以来，农业农村部狠抓生产保供给，巩固成果守底线，统筹协调促振兴，多措并举增收入，上半年农业农村经济运行总体平稳。…
激发中小企业发展活力 民营经济再迎政策红利
　　50%以上的税收、60%以上的国内生产总值、70%以上的技术创新成果、80%以上的城镇劳动就业、90%以上的企业数量……“56789”成为我国民营经济发展的生动描述。民营经济在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥了积极的作用，已成为我国经济制度的内在要素，推动经济持续健康发展的重要力量。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部