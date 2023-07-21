人民网北京7月21日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室于今日举行新闻发布会，介绍2023年上半年农业农村经济运行情况。农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德在会上表示，今年以来，农业农村部狠抓生产保供给，巩固成果守底线，统筹协调促振兴，多措并举增收入，上半年农业农村经济运行总体平稳。

主要表现在六个方面：第一，夏粮获得丰收，全年粮食生产基础较好。夏粮丰收到手。入夏以来，农业农村部门紧盯“割、晒、收、保”关键环节，努力克服“烂场雨”等灾害影响，全力保障夏粮适时收获、颗粒归仓。据国家统计局数据，今年夏粮产量2923亿斤，比上年减25.5亿斤，下降0.9%，产量居历史第二高位，仍是丰收季。早稻丰收在望。预计早稻面积7100万亩以上，基本保持稳定。目前收获已过七成，呈增产趋势。秋粮作物长势正常。秋粮面积稳中略增，长势与常年大体相当。大豆油料扩种成果巩固。大豆面积小幅增加，大豆玉米带状复合种植面积扩大到2000万亩、比上年增加500万亩。冬油菜面积增加较多，产量创历史新高。

第二，“菜篮子”产品供给充裕，市场价格弱势运行。生猪产能仍处于高位。6月末全国能繁母猪4296万头，相当于4100万头正常保有量的104.8%。上半年猪肉产量3032万吨、同比增长3.2%。生猪阶段性供大于求，价格低位运行，7月第2周生猪出栏价每公斤14.2元、比去年同期下降36.8%。牛羊肉鲜奶禽蛋量稳价跌。上半年，牛肉、羊肉、牛奶、禽蛋产量同比分别增长4.5%、5.1%、7.5%、2.9%，供给相对宽松，价格整体下行。国内水产品产量同比增长4.5%，价格稳定。蔬菜供应充足。目前，蔬菜在田面积约1.1亿亩，同比增加100多万亩。受姜、蒜等个别品种拉动，价格略有上涨。

第三，产业就业帮扶扎实推进，脱贫攻坚成果持续巩固。监测帮扶抓实落细。截至6月末，65%左右的监测对象消除返贫致贫风险，其余均落实了针对性帮扶措施。脱贫产业持续壮大。中央财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展比重力争达到60%，县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目年度计划开工21.6万个、开工率达90%。当年累计发放脱贫人口小额信贷469.2亿元，支持106.2万脱贫户和防止返贫监测对象发展生产。就业帮扶超额完成。截至6月末，脱贫劳动力务工规模3259万人，超过年度目标任务240万人。此外，东西部协作和中央单位定点帮扶工作持续深化。

第四，科技装备支撑不断增强，农业现代化稳步发展。高标准农田建设有序推进。上半年建成高标准农田约3663万亩，占年度任务量的45.8%；建成高效节水灌溉面积约838万亩，占年度任务量的83.8%。科技创新深入推进。加快实施种业振兴行动，全国农业种质资源普查进入收尾阶段，农业生物育种重大项目有序推进。农机装备持续改善。320马力无级变速拖拉机、电驱式精量播种机成功量产应用，丘陵山区专用机具加快研制。

第五，乡村产业持续壮大，农民就业增收渠道不断拓宽。农产品加工业稳步发展。6月全国规模以上农副食品加工业增加值同比增长2.2%，农业产业化国家重点龙头企业采购经理指数（PMI）为54.2%、环比上升0.3个百分点。新产业新业态加快发展。农村电商较快发展，据商务大数据对重点电商平台监测，“618”期间，农村地区网络零售额同比增速比全部网络零售额高2.8个百分点。乡村休闲旅游加快复苏，出游人数和营业收入明显增长。产业融合稳步推进。建设50个国家现代农业产业园、40个优势特色产业集群、200个农业产业强镇，更多农民实现就近就地就业。据国家统计局数据，上半年农村居民人均可支配收入10551元，实际增长7.2%，高于城镇居民2.5个百分点。

第六，乡村建设有序推进，农村改革持续深化。深化推广浙江“千万工程”经验，扎实开展乡村建设行动，建设宜居宜业和美乡村。农村人居环境持续改善。启动农村改厕“提质年”工作，中央财政安排74亿元对厕所革命整村推进实施奖补，安排30亿元中央预算内投资支持农村人居环境基础设施建设。统筹推进农村生活污水垃圾治理。农村公共基础设施不断完善。指导各地编制乡村建设任务清单，推动建立县级乡村建设项目库，健全农民参与乡村建设机制，协调推进农村水电路气讯基础设施建设，稳步提升教育、医疗、养老等基本公共服务水平。农村重点领域改革深入推进。第二轮土地承包到期后再延长30年试点实现省级全覆盖，农村宅基地改革试点持续深化。新型农村集体经济发展路径稳步拓宽，农村产权流转交易规范化建设有序推进。新型农业经营主体不断壮大，农民合作社、家庭农场、农业社会化服务组织分别超过223.4万家、397万个、104万个。此外，农产品进出口保持增长，进出口总额达到1717.6亿美元，同比增长6.4%。

“总的看，上半年农业农村经济保持良好发展势头，为稳增长、稳就业、稳物价提供有力支撑。但应看到，农业农村经济发展还面临不少困难和挑战，特别是极端天气威胁较大、农民就业增收困难增多、农业农村投资增速放缓等，这些问题都需采取有力措施加以解决。下一步，农业农村部将锚定建设农业强国目标，深化推广浙江“千万工程”经验，全力以赴夺取全年粮食丰收，千方百计促进农民收入增加，精准发力推进乡村振兴，努力完成全年农业农村发展各项目标任务。”曾衍德说。

(责编：罗知之、高雷)

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