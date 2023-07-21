人民网北京7月21日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室于今日举行新闻发布会，介绍2023年上半年农业农村经济运行情况。农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德在会上表示，发展现代设施农业是推进现代农业发展的新赛道，也是增加食物供给的新途径。近日，农业农村部会同国务院有关部门联合印发《全国现代设施农业建设规划（2023—2030年）》，制定《关于发展现代设施农业的指导意见》，启动设施农业现代化提升行动，引导各类主体参与现代设施农业建设。

下一步，农业农村部将聚焦重点、聚集资源、聚合力量，有力有序抓好现代设施农业发展。从措施看，主要包括以下几个方面：

第一，强化规划引领，突出建设重点。《规划》提出，要建设以节能宜机为主的现代设施种植业、以高效集约为主的现代设施畜牧业、以生态健康养殖为主的现代设施渔业、以仓储保鲜和烘干为主的现代物流设施。落实《规划》要求，一个是，要改造提升老旧设施，补上缺的要件，应用新的技术，更新旧的设施，提高生产效率。另一个是，新建提质现代设施，建设现代日光温室、植物工厂、立体养殖设施、海洋牧场等，利用非耕地资源发展戈壁农业、寒旱农业，做出新增量。

第二，强化创新驱动，提升发展质量。要推进科技创新。重点是推进设施农业装备制造、专用品种协同攻关，加快研发一批与发展现代设施农业相适应的技术和装备，解决制约现代设施农业发展的关键和突出问题。要推进集成创新。针对不同产业类型、不同区域，集成组装一批实用技术模式，加快推广应用，提高资源效率和产出效益。

第三，强化政策推动，聚合资源要素。重点是两个方面：一方面，强化财政投入。实施设施农业贷款贴息补助政策，将符合条件的现代设施农业项目纳入地方政府债券支持范围。另一方面，创新金融服务。鼓励金融机构设立设施农业专属金融产品，实施投贷联动，将符合条件的项目打捆打包由市场主体实施，纳入农业农村基础设施融资项目库。

第四，强化主体带动，激发市场活力。做强农业龙头企业，提升全产业链标准化生产水平。健全联农带农益农机制，壮大新型农业经营主体，培育一批设施农业经营示范家庭农场、示范合作社，扶持壮大一批从事良种繁育推广、绿色统防统治、设施有效运维的社会化服务组织，带动小农户发展。

(责编：罗知之、高雷)

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