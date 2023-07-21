人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

农业农村部：四大措施有力有序抓好现代设施农业发展

2023年07月21日16:04 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月21日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室于今日举行新闻发布会，介绍2023年上半年农业农村经济运行情况。农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德在会上表示，发展现代设施农业是推进现代农业发展的新赛道，也是增加食物供给的新途径。近日，农业农村部会同国务院有关部门联合印发《全国现代设施农业建设规划（2023—2030年）》，制定《关于发展现代设施农业的指导意见》，启动设施农业现代化提升行动，引导各类主体参与现代设施农业建设。

下一步，农业农村部将聚焦重点、聚集资源、聚合力量，有力有序抓好现代设施农业发展。从措施看，主要包括以下几个方面：

第一，强化规划引领，突出建设重点。《规划》提出，要建设以节能宜机为主的现代设施种植业、以高效集约为主的现代设施畜牧业、以生态健康养殖为主的现代设施渔业、以仓储保鲜和烘干为主的现代物流设施。落实《规划》要求，一个是，要改造提升老旧设施，补上缺的要件，应用新的技术，更新旧的设施，提高生产效率。另一个是，新建提质现代设施，建设现代日光温室、植物工厂、立体养殖设施、海洋牧场等，利用非耕地资源发展戈壁农业、寒旱农业，做出新增量。

第二，强化创新驱动，提升发展质量。要推进科技创新。重点是推进设施农业装备制造、专用品种协同攻关，加快研发一批与发展现代设施农业相适应的技术和装备，解决制约现代设施农业发展的关键和突出问题。要推进集成创新。针对不同产业类型、不同区域，集成组装一批实用技术模式，加快推广应用，提高资源效率和产出效益。

第三，强化政策推动，聚合资源要素。重点是两个方面：一方面，强化财政投入。实施设施农业贷款贴息补助政策，将符合条件的现代设施农业项目纳入地方政府债券支持范围。另一方面，创新金融服务。鼓励金融机构设立设施农业专属金融产品，实施投贷联动，将符合条件的项目打捆打包由市场主体实施，纳入农业农村基础设施融资项目库。

第四，强化主体带动，激发市场活力。做强农业龙头企业，提升全产业链标准化生产水平。健全联农带农益农机制，壮大新型农业经营主体，培育一批设施农业经营示范家庭农场、示范合作社，扶持壮大一批从事良种繁育推广、绿色统防统治、设施有效运维的社会化服务组织，带动小农户发展。

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
农业农村部：四大措施有力有序抓好现代设施农业发展
　　人民网北京7月21日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室于今日举行新闻发布会，介绍2023年上半年农业农村经济运行情况。农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德在会上表示，发展现代设施农业是推进现代农业发展的新赛道，也是增加食物供给的新途径。…
农业农村部：上半年农业农村经济运行总体平稳
　　人民网北京7月21日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室于今日举行新闻发布会，介绍2023年上半年农业农村经济运行情况。农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德在会上表示，今年以来，农业农村部狠抓生产保供给，巩固成果守底线，统筹协调促振兴，多措并举增收入，上半年农业农村经济运行总体平稳。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部