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中国证监会就完善特定短线交易监管的若干规定公开征求意见

2023年07月21日21:33 | 来源：新华网
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　　记者7月21日从中国证监会获悉，为落实证券法要求，规范监管工作，保护中小投资者利益，稳定市场预期，证监会起草了《关于完善特定短线交易监管的若干规定（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见，意见反馈截止时间为2023年8月20日。

证监会资料图

　　规定全文共17条，主要有9方面内容。一是规定特定短线交易制度适用主体范围；二是明确特定投资者持有证券计算标准；三是确定特定短线交易制度适用证券范围；四是明确特定短线交易制度不跨品种计算；五是界定特定短线交易买卖行为；六是规定特定短线交易制度豁免情形；七是确定境内机构适用标准；八是明确外资适用标准；九是完善特定短线交易制度监督管理相关安排。

　　据悉，规定起草过程中，证监会严格遵循证券法立法要求，将依法规制作为基本原则，主要围绕大股东、董监高等特定投资者，明确细化特定短线交易的适用标准，不扩大规制对象，不影响普通投资者的正常交易。同时，主动回应外资诉求，按照内外一致原则，允许符合条件的境外公募基金可申请按产品计算持有证券数量，并豁免沪深港通机制下香港中央结算公司适用特定短线交易制度，实现内外资投资者一视同仁、平等对待。

　　此外，规定立足我国资本市场实际情况，在保持现有监管标准不变的基础上，细化明确了11种豁免情形，更好支持相关主体和业务的发展。

　　证监会表示，规定的出台有利于规范特定投资者短线交易监管，稳定市场预期，有利于提升交易便利性，增强A股市场吸引力，有利于促进资本市场对外开放，助力资本市场高质量发展。证监会坚持放管并重维护良好市场秩序，对于涉嫌内幕交易的违法违规行为，将依法依规严厉打击。（记者刘羽佳）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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