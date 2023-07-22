新华社北京7月21日电 题：心怀“国之大者” 追求科研卓越——走近“最美科技工作者”（上）

新华社记者温竞华、张泉

他们甘坐“冷板凳”，数十年如一日潜心研究；他们勇啃“硬骨头”，矢志不移自主创新；他们把个人理想融入国家需要，书写科技人生的华彩篇章……

近日，中央宣传部、中国科协等6部门向全社会宣传发布“最美科技工作者”先进事迹，让我们一起走近这些心怀“国之大者”的优秀科技工作者。

石油地质学家李德生院士最深的少年记忆，是在抗日战争的炮火中颠沛流离、辗转求学。在大学地质系读书时，“一滴汽油一滴血”的落后景象，让李德生坚定了“石油报国”的一生志向。

在玉门油田首次实施边缘注水、顶部注气的开发方案，奠定了玉门油田成为新中国石油工业摇篮的地位；作为主要地质负责人，探明和成功开发大庆油田；提出断块地质理论和滚动勘探开发的实践，推动渤海湾盆地建设成为我国又一个重要的石油产区……

新中国成立后，西北、西南、东北、华北等油气田勘探开发第一线都曾留下李德生拼搏的身影。他先后参加了延长油矿和玉门油田开发、川中会战、大庆会战、胜利会战等重大油气发现工作，参与并见证了中国石油工业的兴起和飞跃。

一生历尽艰辛，一生成就斐然。如今已是百岁高龄的李德生说：“做地质工作，会不断碰到新的现象、新的问题，要永远做一个学生，为石油工业发展不断作贡献。”

老一辈科学家筚路蓝缕改变我国石油工业面貌，新一代科技工作者在化石能源高效清洁利用上进取突破。

烯烃是重要的化工原料，过去生产主要依赖石油。但我国石油资源不足，“以煤代油”关系到我国经济长期稳定发展和能源安全。

面向国家重大需求，中国科学院大连化学物理研究所所长刘中民院士2000年前后就带领团队攻克了国际煤制烯烃领域最关键的技术难题，但他并未止步于此，“要让科学成果落地，真正服务于国家和社会。”刘中民说。

为开展工业性试验，刘中民四处奔波，无数次碰壁后，终于在陕西一家化工厂搭建起第一套工业性试验装置。驻扎厂区开展试验的700多天，他几乎没睡过一个踏实觉，每过一会儿就要爬起来看看装置是否运行正常。

2006年，甲醇制烯烃(DMTO)工业性试验宣告成功；2010年，实现了世界上首次煤制烯烃工业化应用“零”的突破。目前，DMTO系列技术的烯烃年产能超2000万吨，约占全国烯烃产能的三分之一。

在国防领域，也活跃着一批“最美科技工作者”，把报国理想融入国防现代化建设的宏伟蓝图。

2019年10月1日，庆祝中华人民共和国成立70周年阅兵仪式上，我国第四代直升机“直-20”首次公开亮相，有一个人在电视机前热泪盈眶。

他是我国直升机领域的领军人物，中国直升机设计研究所总设计师邓景辉。他主持研制的第四代直升机，使国产直升机真正具备了全疆域全天候使用能力。

要实现直升机能够在结冰、冻雨等复杂环境下使用，必须突破旋翼防/除冰技术，而这项关键核心技术此前只掌握在外国少数几家直升机公司手中。在主持研制第四代直升机之初，为加快研制进展、降低研制风险，邓景辉也曾考虑对外合作，却遭到外方拒绝。

“一定要争口气，攻克这项技术！”邓景辉暗下决心，带领团队踏上了创新的征程。四上高原、四进高寒，历经无数次失败，第四代直升机最终取得了旋翼防/除冰技术“零”的突破。

今年35岁的陈章是中电防务科技有限公司一名青年高级工程师，2012年研究生毕业后，怀揣着“为推动国家进步作贡献”的坚定信念，她投身国防通信事业，并逐步成长为卫星通信及数据链研究开发技术带头人，参与研制我国首个全自主研制的移动卫星通信系统，作为项目组核心成员主持攻克了多项难题。

巾帼铿锵绽芳华。2013年乘“蛟龙”号探海、2017年搭“雪龙”号“破冰”，让自然资源部第二海洋研究所副研究员唐立梅成为我国首位大洋深潜女科学家、首位同时兼具大洋深潜与南极科考经历的女科学家。

在西北太平洋深处，海底神奇绚烂的景象深深震撼了唐立梅。探海归来后，她选择把自己的经历讲给更多人听。

在云南少数民族地区，与孩子们分享自己的科考故事；在重庆一所中学演讲后，当年有20位同学报考了海洋类专业……10年来，走过雪域高原、大漠戈壁，上百次科普讲座带给唐立梅的成就感，不亚于在无垠大海中“寻宝”。

“城市和偏远乡村的孩子们尽管掌握海洋知识的程度不同，但同样有着对科学的好奇和渴望，这支撑着我在科普路上继续前行，让更多的祖国下一代认识海洋、爱上科学。”唐立梅说。

胸怀报国之志，勇于攻坚克难。以“最美科技工作者”为代表，我国广大科技工作者弘扬科学家精神，冲锋在科研一线，不断攀登科学高峰，为实现中华民族伟大复兴作出新的更大贡献。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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