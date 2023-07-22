人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国将采取三方面举措推动生猪保供稳价

2023年07月22日00:27 | 来源：新华网
小字号

新华社北京7月21日电（记者陈冬书、于文静）今年1至6月，我国生猪价格低位震荡。下半年，农业农村部将采取强预警、降成本、防疫病等三方面举措，夯实生猪保供稳价的基础。

这是记者从21日国新办举行的新闻发布会上了解到的消息。

农业农村部畜牧兽医局负责人陈光华表示，今年以来生猪产能充裕，产量明显增加。根据国家统计局数据，上半年生猪出栏3.8亿头，同比增长2.6%，猪肉产量3032万吨，同比增长3.2%，市场供应处于近年来的高位。而春节后猪肉消费处于淡季，消费增速低于市场预期，价格支撑乏力。

“生猪价格持续低位运行，时间超过一些人的预期，我们分析出现这种现象的主要原因还是阶段性供大于求。”陈光华说，根据农业农村部综合研判，短期内生猪价格缺乏大幅回升的基础。

他表示，6月末全国能繁母猪存栏量4296万头，比正常保有量高4.8%，仍处于生猪产能调控的绿色合理区域的上线；今年1至6月，全国新生仔猪量同比增长9.1%，未来6个月内随着仔猪长大出栏，生猪供应将继续增加；6月份全国规模猪场的中大猪存栏量同比增长5.9%，环比略降0.4%，未来2个月内中大猪陆续长大出栏，生猪供应也将稳定增加。但随着秋冬消费旺季到来，价格有望逐步回升，养殖收益将有所改善。

据了解，下一步农业农村部将重点采取三方面举措。一是强预警，紧盯能繁母猪存栏量等关键指标，根据月度变化情况，采取针对性调节措施。二是降成本，依托国家生猪产业技术体系和各级畜牧兽医技术推广机构，开展节本增效实用技术培训和现场指导。三是防疫病，持续抓好非洲猪瘟常态化防控，抓紧抓实汛期畜禽养殖防灾减灾工作。

(责编：赵欣悦、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动启动仪式在京举行
　　人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动启动仪式现场采访团队合影。人民网记者 翁奇羽摄 人民网北京7月21日电 （记者夏晓伦、许维娜）21日上午，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动启动仪式在人民网一号演播厅举行。…
人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动正式启动
　　人民网宁波7月21日电 （方彭依梦）今天，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动正式启动。 启动仪式现场。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部