新华社北京7月21日电（记者陈冬书、于文静）今年1至6月，我国生猪价格低位震荡。下半年，农业农村部将采取强预警、降成本、防疫病等三方面举措，夯实生猪保供稳价的基础。

这是记者从21日国新办举行的新闻发布会上了解到的消息。

农业农村部畜牧兽医局负责人陈光华表示，今年以来生猪产能充裕，产量明显增加。根据国家统计局数据，上半年生猪出栏3.8亿头，同比增长2.6%，猪肉产量3032万吨，同比增长3.2%，市场供应处于近年来的高位。而春节后猪肉消费处于淡季，消费增速低于市场预期，价格支撑乏力。

“生猪价格持续低位运行，时间超过一些人的预期，我们分析出现这种现象的主要原因还是阶段性供大于求。”陈光华说，根据农业农村部综合研判，短期内生猪价格缺乏大幅回升的基础。

他表示，6月末全国能繁母猪存栏量4296万头，比正常保有量高4.8%，仍处于生猪产能调控的绿色合理区域的上线；今年1至6月，全国新生仔猪量同比增长9.1%，未来6个月内随着仔猪长大出栏，生猪供应将继续增加；6月份全国规模猪场的中大猪存栏量同比增长5.9%，环比略降0.4%，未来2个月内中大猪陆续长大出栏，生猪供应也将稳定增加。但随着秋冬消费旺季到来，价格有望逐步回升，养殖收益将有所改善。

据了解，下一步农业农村部将重点采取三方面举措。一是强预警，紧盯能繁母猪存栏量等关键指标，根据月度变化情况，采取针对性调节措施。二是降成本，依托国家生猪产业技术体系和各级畜牧兽医技术推广机构，开展节本增效实用技术培训和现场指导。三是防疫病，持续抓好非洲猪瘟常态化防控，抓紧抓实汛期畜禽养殖防灾减灾工作。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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