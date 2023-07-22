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多措并举确保全年粮食丰收——农业农村部有关负责人解读粮食生产情况

2023年07月22日00:31 | 来源：新华网
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新华社北京7月21日电 题：多措并举确保全年粮食丰收——农业农村部有关负责人解读粮食生产情况

新华社记者郁琼源、于文静、陈冬书

目前，正值防汛抗旱的关键时期，也是抓好秋粮生产、夺取全年粮食丰收的关键时期。上半年粮食生产情况如何？怎样确保全年粮食丰收？下一步有何举措？在21日举行的国新办发布会上，农业农村部有关负责人进行了回应。

夏粮获得丰收 全年粮食生产基础较好

农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德表示，今年以来，农业农村部狠抓生产保供给，上半年农业农村经济运行总体平稳，夏粮获得丰收，全年粮食生产基础较好。

他介绍说，入夏以来，农业农村部门紧盯“割、晒、收、保”关键环节，努力克服“烂场雨”等灾害影响，全力保障夏粮适时收获、颗粒归仓。据国家统计局数据，今年夏粮产量2923亿斤，比上年减25.5亿斤，下降0.9%，产量居历史第二高位，仍是丰收季。

同时，早稻丰收在望，秋粮作物长势正常。预计早稻面积7100万亩以上，基本保持稳定，目前收获已过七成，呈增产趋势。秋粮面积稳中略增，长势与常年大体相当。

“大豆油料扩种成果巩固。大豆面积小幅增加，大豆玉米带状复合种植面积扩大到2000万亩、比上年增加500万亩。冬油菜面积增加较多，产量创历史新高。”曾衍德说。

小麦库存充裕 价格基本稳定

今年夏粮产量稳中略减，但仍处于较高水平。

“夏粮遭遇多年不遇的‘烂场雨’，能够再获丰收实属不易，经过艰辛的努力，这个结果是抢回来的。”农业农村部种植业管理司司长潘文博说，面对今年麦收的严峻形势，有关地区和部门围绕着“割、晒、收、保”，迅速打响了抗灾夺丰收大会战。

他介绍说，中央财政紧急下拨5.46亿元支持河南、陕西等地抢收抢烘，多部门联合设立跨区作业接待站3200多个，紧急调集履带式收割机、组建6000多支农机应急服务队，设立1100多部热线电话，“三夏”期间共投入60多万台联合收割机，昼夜不歇、争分夺秒抢收抢烘小麦，日最高收获2400多万亩，主产县3至5天就结束了，往年需要5至7天。

如何看待夏粮略减对市场的影响？

潘文博表示，这些年来，我国小麦年际间产需是平衡有余的，特别是前4年小麦连续增产，目前小麦库存充裕，可满足近一年的消费，略有减产不会对粮食市场产生大的冲击，目前小麦市场价格基本稳定。

多措并举确保全年粮食丰收

“我们国家粮食分夏粮、早稻、秋粮。夏粮、早稻这两季加在一起，占全年粮食的四分之一；秋粮是全年粮食的大头，夺取全年粮食丰收关键在秋粮。”潘文博说，当前秋粮生产形势的基本面是好的，秋粮面积增加，长势总体正常。

据介绍，今年以来，国家加大对粮食生产的扶持，保护调动农民种粮积极性，有利于粮食播种面积落实。据农情调度，初步预计秋粮播种面积超过13亿亩。其中，玉米面积是增的趋势，大豆面积稳中略增。

根据相关会商预测，今年夏秋季农业气象年景总体偏差，极端天气复杂严峻，病害虫灾多发。近日，农业农村部会同水利部、应急管理部、中国气象局联合召开全国农业防灾减灾工作推进视频会，要求把防灾减灾作为当前“三农”领域压倒性任务，全力以赴打好抗灾夺秋粮丰收这场硬仗，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。

据了解，四部门对抗灾夺丰收作出进一步部署安排，要求一手抓防灾抗灾减损失，一手抓大面积提单产增产量。重点落实晚稻和晚秋作物面积、防灾减灾措施、大面积提单产措施和精细指导服务。

(责编：杨光宇、赵欣悦)
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