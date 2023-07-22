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上半年最终消费支出对经济增长的贡献率达77.2%，明显高于去年

消费恢复态势向好（锐财经·聚焦中国经济半年报 ③）

本报记者 王俊岭
2023年07月22日05:38 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　今年以来，江西省德兴市大力发展夜间经济，打造夜间消费的新业态、新场景。图为7月20日，德兴市一处夜市灯火阑珊，前来消费的市民络绎不绝。
　　卓忠伟摄（人民视觉）

　　近日，由北京市文化和旅游局、北京市昌平区人民政府举办的2023年旅游进社区系列活动启动，吸引了6000名社区居民与86家旅游企业参加。图为市民在活动现场选购产品。
　　郭俊锋摄（人民视觉）

　　最新数据显示，上半年，社会消费品零售总额227588亿元，同比增长8.2%，增速比一季度加快2.4个百分点；最终消费支出对经济增长的贡献率达到77.2%，明显高于去年。国家统计局相关负责人表示，总体看，今年上半年消费潜力逐步释放，消费恢复态势向好，促进了经济发展和民生改善。从全年来看，支撑消费增长的有利条件较多，消费有望继续扩大。

　　接触型消费明显回升

　　国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖介绍，今年以来，随着经济社会全面恢复常态化运行，经济恢复向好、消费场景拓展、促消费政策落地显效，居民消费稳步扩大，市场销售增长加快：

　　——服务消费增长较快，出行类和接触型消费增势较好。随着各类服务消费场景的恢复，餐饮、交通、旅游消费增长较快。上半年，全国居民人均服务性消费支出同比增长12.7%，明显快于全部消费支出增速。上半年，全国餐饮收入同比增长21.4%；营业性客运量同比增长56.3%。

　　——商品销售稳定增长，升级类商品销售增长较快。满足居民发展型需求的商品销售增势较好。上半年，商品零售额同比增长6.8%，限额以上单位八成商品零售类值保持增长。汽车等大宗商品消费持续增长，上半年限额以上汽车类商品零售额同比增长6.8%。

　　——消费新动能发展壮大，绿色消费、数字化消费扩大。上半年，新能源乘用车销售量超过300万辆，同比增长37.3%；限额以上单位低能耗家用电器和音像器材类零售额同比增速超过20%。随着直播带货、即时零售等新型商业模式带动增强，网上零售较快增长，上半年实物商品网上零售额同比增长10.8%。

　　——文化娱乐消费潜力释放，乡村市场发展向好。随着线下消费场景有序恢复，体育赛事、演唱会、戏剧表演等文体活动增多也带动消费扩大。上半年，全国居民人均文化娱乐支出同比名义增长38.5%。全国电影票房同比增长52.9%，观影人次增长51.8%。

　　产品服务供给提质升级

　　面对消费市场较快恢复，供给方积极行动，全面对接需求。

　　有的围绕客户诉求下功夫。针对消费者对折叠屏手机的更高需求，OPPO组建专门的研发团队，在铰链设计、高强度复合碳纤维材料选配、手机影像系统集成等方面持续攻坚，推出Find N2系列产品。

　　有的紧盯前沿技术做文章。今年上半年，智能消费设备制造增长12%，其中智能车载设备增长36.3%。360智慧生活集团副总裁孙浩介绍，该企业今年推出智能网络录像机、4G摄像机等多款全新产品，数字化智能化水平进一步提升。

　　在北京，全聚德、吴裕泰、稻香村、北冰洋等重点老字号推出系列满减等优惠活动；在上海，“2023上海全球新品首发季”在一个月时间里累计举办320多个国内外品牌的首发主题日活动……全国各地热门商圈纷纷提升服务，聚拢人气。“今年上半年，我们开展了四大主题活动：迎春消费季、全国消费促进月、绿色消费季、国际消费季。同时，举办了消博会、国际丝绸博览会等重大展会，还有棉纺消费季、老字号嘉年华、双品网购节等多个重点活动。”商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋说。

　　多措并举释放内需潜力

　　虽然消费市场较快恢复、消费结构优化升级，但也要看到，居民消费能力和消费信心仍待增强，恢复和扩大消费的基础还需进一步巩固。

　　如何进一步促进消费、释放内需潜力？《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划（2023—2025）》《2023年家政兴农行动工作方案》《关于促进家居消费的若干措施》……连日来，一大波政策已经出发。

　　国家发展和改革委员会政策研究室主任金贤东说，促进消费既是当前恢复和扩大需求的关键所在，也关系着更好满足人民群众对美好生活的期待和向往。下一步，针对制约居民“能消费、敢消费、愿消费”的痛点和堵点，国家发改委将会同有关方面做好完善消费政策、提升消费能力、优化消费供给、改善消费环境等重点工作。

　　“消费是收入的函数，促进消费就必须多渠道增加城乡居民收入。我们将持续做好稳就业促增收的各项工作，落实落细稳就业政策措施，促进青年等重点群体就业。同时，依托深化收入分配制度改革部际联席会议机制，系统推进收入分配领域重点工作，强化重点群体支持和帮扶，增加低收入者收入，积极探索促进居民增收有效路径。”金贤东说。

(责编：赵欣悦、杨光宇)
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