中国空间站空间科学与应用项目申报系统于北京时间2023年7月20日上午正式开通，正在空间站执行任务的我国首位载荷专家桂海潮发来邀请，诚邀科技界同仁一起到“天宫”做实验。

航天员桂海潮从“天宫”发来邀请

为促进我国空间科学、空间应用、空间技术全面发展，6月中旬，中国载人航天工程办公室发布《空间站应用与发展工程空间科学与应用项目指南（V1.0）》，面向全社会公开征集空间科学与应用项目。此次征集涵盖空间科学与人体研究、微重力物理科学、空间天文和地球科学、空间新技术与应用四大领域，各领域下设若干主题和方向，申报系统于7月20日上午9时正式开通，至8月10日16时截止。《项目指南》及申报方式和要求详见中国载人航天工程网（www.cmse.gov.cn）。

据介绍，空间站作为我国覆盖空间科学相关学科领域最全、在轨支撑能力最强，且兼备有人参与和上下行运输等独特优势的“国家太空实验室”，在轨部署了国际一流的科学研究与技术试验设施，具备大规模开展空间科学研究的能力。舱内配备的科学实验柜、技术试验柜和支持系统，舱外配备的暴露实验平台、标准载荷接口及大型载荷挂点，可支持开展众多领域的科学研究、技术试验与应用。此外，为充分发挥工程服务经济社会发展的综合效益，中国载人航天工程办公室还将持续利用天舟货运飞船面向全社会提供搭载科学试（实）验的机会。

(责编：王静、胡永秋)

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