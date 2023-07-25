原标题：抖音青少年模式联合科普中国上线专属频道，为孩子提供暑期趣味知识资源

如何让孩子度过一个高质量、有意义的暑假，是每个家长都关心的问题。近日，抖音青少年模式联合科普中国上线专属频道，围绕“求知探索”“前沿科技”“自然之美”“健康生活”四大主题为青少年带来32个科普知识合集，用丰富有趣的知识视频充实孩子们的暑假生活。在抖音青少年模式下，通过“发现”页，即可进入“科普中国”频道。

从生活中的科学知识，到藏在国宝里的历史知识；从如何在阳台上观察星空，到手把手教大家在家做科学实验……“求知探索”主题围绕基础科学、历史知识、生活百科等领域推出了7个合集，带领青少年探索“宇航员喝的水从哪里来”“将牛排从太空丢下会被烤熟吗”“全部人一起跳，地球会怎样”等脑洞大开的问题。

在“前沿科技”主题中，来自物理、计算机、天文学等领域的专家学者们，通过视频讲解的方式，将前沿科学的奥秘一一揭晓。如在一条讲解“人造太阳离我们有多远？”的短视频中，同济大学退休物理学教授吴於人通过爱因斯坦的质能方程对可控核聚变原理进行了讲解：“人类进行科学研究的这种不屈不挠的精神，就是我们心中的太阳。”

“什么鱼是资深‘宅男’？”“被称为‘吉祥之鸟’的朱鹮到底有多珍贵？”“车厘子到底是不是樱桃？”……“自然之美”主题则由动植物专家讲述动物趣闻、植物百科，帮助青少年了解奇妙大自然的变迁。

在“健康生活”主题中，来自营养学、食品科学、医学等不同领域的专家学者则通过深入浅出的讲解和画面演示，讲解了“番茄到底是蔬菜还是水果”“吃香蕉真的能缓解便秘吗”等与日常生活息息相关的问题。

暑假期间，抖音青少年模式还发起“好奇中国-探知科技馆”活动，邀请中国科学技术馆等25家来自全国各地的科技馆在抖音分享趣味科学实验、科学手工、科普知识等主题视频，带领青少年在线云游科技馆。网友除了可以在抖音青少年模式内观看相关内容外，也可在抖音搜索“暑假科普季”进入专题页查看。

自2018年上线以来，抖音青少年模式不断迭代和丰富，在使用时段、时长、功能、浏览内容等方面对青少年进行限制和保护，也设置了防逃逸措施和14岁以下实名用户全部进入青少年模式等严格举措，确保青少年触网安全；同时，陆续推出适龄推荐、语音搜索、护眼提醒等独家特色功能，满足青少年身心健康发展需要。

近两年，抖音陆续与少年儿童出版社、故宫博物院、科创中国等机构推出《十万个为什么》系列短视频、“抖来云逛馆”计划、《科创中国·院士开讲》栏目等，与科普中国等五家专业科普机构推出青少年科普创作计划，持续丰富和完善青少年模式内容池。数据显示，目前抖音青少年模式内日均新增优质内容10000条，青少年专属作者数量同比增长55%。

(责编：曹淼、李源)

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