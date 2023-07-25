人民网北京7月25日电 （记者杜燕飞）中共中央政治局24日召开的会议指出，“要用好政策空间、找准发力方向，扎实推动经济高质量发展。要精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备。要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，延续、优化、完善并落实好减税降费政策，发挥总量和结构性货币政策工具作用，大力支持科技创新、实体经济和中小微企业发展。要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。要活跃资本市场，提振投资者信心。”

助力经济稳增长，金融支持是重要一环。招联金融首席研究员董希淼在接受人民网记者采访时表示，预计下一阶段，人民银行将综合运用降准、降息等多种货币政策工具，量价并举，长短结合，更加精准有力地实施好稳健的货币政策，继续维护流动性合理充裕，进一步稳定市场主体的信心和预期，引导金融机构加大对各类经营主体特别是民营企业、小微企业的支持服务，以更大力度支持经济运行持续好转，助力全面完成全年的预期目标。

“从历史上看，货币政策宽松之后，往往会伴随着一系列稳增长措施。今年6月中旬以来，国家开始加大逆周期调节力度，人民银行下调政策利率。此次会议重申加大宏观调控力度，财政和货币政策基本上延续了此前的导向，加大了稳增长力度。”民生银行首席经济学家温彬告诉人民网记者，今年3月降准之后，目前金融机构加权平均存款准备金率为7.5%左右，从提供流动性、降低资金成本、配合财政政策角度看，下半年仍有降准的可能。与此同时，结构性货币政策将继续聚焦重点、合理适度、有进有退。

邮储银行研究员娄飞鹏在接受人民网记者采访时表示，货币政策发力稳增长，需要在总量方面保持流动性合理充裕的同时，还需要用好结构性政策工具，结合经济发展动力转换、长短期经济发展需要，短期经济发展面临的困难，引导加大对科技创新、小微企业等领域的支持力度。

记者梳理，今年以来，人民银行发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，延续实施普惠小微贷款支持工具和保交楼贷款支持计划，持续加大对普惠金融、科技创新、绿色发展、基础设施等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。

数据显示，6月末，制造业中长期贷款余额同比增长40.3%，比各项贷款增速高29.0个百分点；基础设施业中长期贷款余额同比增长15.8%，比各项贷款增速高4.5个百分点；“专精特新”中小企业贷款余额同比增长20.4%，比各项贷款增速高9.1个百分点；普惠小微贷款余额同比增长26.1%，比各项贷款增速高14.8个百分点；普惠小微授信户数为5935万户，接近6000万户，同比增长13.3%。上半年，发放个人住房贷款总额同比多5164亿元。

“后续人民银行将根据经济和物价形势的需要，加大宏观调控力度，精准有力实施稳健的货币政策，综合运用存款准备金率、中期借贷便利、公开市场操作等多种货币政策工具，保持银行体系流动性和合理充裕，保持货币信贷合理增长，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。”人民银行货币政策司司长邹澜此前在国新办举行的发布会上表示。

谈及如何支持实体经济和中小微企业发展时，董希淼表示，要进一步深化利率市场化改革，发挥贷款市场报价利率（LPR）形成机制改革的效用，进一步降低公开市场操作、借贷便利等货币政策工具的利率，引导LPR继续下行，推动民营企业、小微企业融资成本稳中有降。同时，加强对金融机构收费工作的监管，进一步规范涉企收费行为；畅通民营企业、小微企业融资环节的堵点，提高融资效率，减少中间环节，降低民营企业、小微企业获取金融服务的隐性成本，切实降低企业综合成本，增强企业的获得感。

娄飞鹏认为，就小微企业而言，需要用好既有的结构性政策工具，加大对专精特新、科技型企业等的支持，金融机构创新更多信用类贷款产品，积极开发首贷户，为小微企业提供更加优质丰富的金融支持。

“下一步，人民银行将继续做好对小微和民营企业的金融支持工作。”邹澜表示，一方面，继续推动落实好普惠小微贷款支持工具，发挥好支小再贷款作用，引导金融机构增加小微和民营企业贷款投放。另一方面，深入实施中小微企业金融服务能力提升工程，进一步增强部门合力，推动健全涉企信息共享、融资担保等配套机制，提高金融机构服务小微和民营企业的意愿、能力和可持续性。

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经