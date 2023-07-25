原标题：滴滴“盲人无障碍出行服务”全国上线

7月23日，滴滴与中国盲人协会战略合作签约仪式在中国残联举行，并宣布“盲人无障碍出行服务”全国上线。中国残联副主席程凯，中国盲协主席李庆忠、副主席何川，滴滴企业社会责任总监罗真真，以及中国残联维权部、宣文部、组联部、信息中心等部门有关负责人出席签约仪式。、

中国盲协主席李庆忠（右）与滴滴企业社会责任总监罗真真（左）签署战略升级合作协议。双方将持续开展“盲人无障碍出行服务”“中途失明者康复重建及盲人出行能力培训”“盲人多元化就业培训”等项目，并支持导盲犬培训工作。

中国残联副主席程凯对双方接续合作开展“无障碍出行服务”和助残公益项目给予了充分肯定。他表示，这一合作是激发民营企业履行社会责任、助盲解难的好事实事，是汇聚社会正能量推动完善残疾人关爱服务体系、满足残疾人个性化需求的成功范例，也是贯彻落实《无障碍环境建设法》的具体行动。他希望中国盲协和有关部门要认真履行合作责任，让“滴滴无障碍”惠及更多盲人朋友和无障碍需求者。

程凯（左）向滴滴公司赠送了印有“扶盲助残，有爱无碍”的致谢牌匾。

近年来，滴滴持续推动APP信息无障碍、出行时服务无障碍的工作。滴滴一直关注盲人用户的信息无障碍使用体验，并成立联合项目团队持续优化体验，让盲人可以用“读屏”方式使用滴滴叫车。在出行过程中，为障碍用户定制无障碍服务， 2021年首期上线“导盲犬使用者无障碍服务”，解决“导盲犬”被误解为普通大型犬而发生拒载的问题，让携带导盲犬的用户可以顺利乘车，不被拒载。目前，该服务已基本实现对全国持证导盲犬携带者的全覆盖，带动285万的滴滴司机主动完成“无障碍服务认证”。

在导盲犬使用者的无障碍服务之外，本次发布的是面向更广大盲人群体的无障碍服务。“盲人无障碍出行服务” 为盲人用户提供“优先叫车”；聚焦“找不到车”的难点，通过语音播报和短信等形式提醒司机师傅主动联系和寻找盲人乘客，并在上下车等环节提供必要的帮助。同时，也为完成服务的司机点亮“无障碍勋章”。盲人朋友可以下载最新版滴滴APP，体验该项服务。

盲人用户可在滴滴APP中点击“我的”，并找到“无障碍服务认证”。完成认证后，可享有“优先派单”等无障碍服务权益。

随着滴滴与中国盲协战略升级合作协议的签订，双方将进一步加大合作力度、提升合作水平，持续开展盲人无障碍出行服务后续及助盲公益项目。与此同时，滴滴面向听力障碍和肢体障碍人群的无障碍服务也在推进中，预计年内启动测试。

(责编：曹淼、李源)

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