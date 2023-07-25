原标题：智联招聘董事长、CEO郭盛：释放人才价值，创新驱动助力高质量发展

民营经济是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础，是推动我国全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标的重要力量。党中央高度重视民营经济和民营企业，今年全国两会期间，总书记强调党中央始终坚持“两个毫不动摇”“三个没有变”，始终把民营企业和民营企业家当作自己人。7月19日发布的《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》(以下简称意见)，对促进民营经济发展壮大作出了新的重大部署，充分体现了党中央对民营经济的高度重视和对民营经济人士的深切关怀。

《意见》从持续优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持力度、强化民营经济发展法治保障、着力推动民营经济实现高质量发展、促进民营经济人士健康成长和持续营造关心促进民营经济发展壮大社会氛围等多个方面进行了重点部署，充分体现了党中央对民营企业的充分信任和殷切期望，对于全面提振民营经济信心，推动国民经济高质量发展无疑有非常关键的战略意义。

作为民营经济的深入参与者，这些指导意见让我们备受鼓舞、信心倍增，其中对企业关切的各类问题作出的制度化安排和明确指导意见，有助于各市场参与主体充分消化理解、多方合力推进落实，也将明确引导我们改革创新，进一步挖掘人才市场价值，以高质量发展推进中国式现代化建设。

《意见》对平台经济指明发展方向，明确指出“引导平台经济向开放、创新、赋能方向发展，补齐短板弱项，支持平台企业在创造就业、拓展消费、国际竞争中大显身手”。这为平台企业高质量发展锚定目标，也将指引我们进一步规划战略布局和业务行动。成立29年来，智联招聘深入劳动力市场当中做好人力资源平台服务，只要是企业需要、就业群体需要，智联招聘即会积极献策献力并联合社会各界友好伙伴，组织公益活动和助力行动。多年以来，智联招聘对就业市场持续追踪，积极为企业人才部署、求职者求职选择和政府部门人才政策建言献策、提供参考。接下来，我们将进一步依托平台，通过研究洞察和创新服务助力民营企业修炼人才内功，推动供需高效匹配，帮助实体经济转型升级，提高效率和质量，促进产业链协同创新。

《意见》对支撑发展的人才工作提出高度重视，明确指出，“要强化人才和用工需求保障，畅通人才向民营企业流动渠道；搭建民营企业、个体工商户用工和劳动者求职信息对接平台；大力推进校企合作、产教融合。”人才是民营企业可持续发展的重要战略资源，创新人才工作，营造更加公平、更有活力的人才发展环境，为民营企业提供更有效率、更加精准的人才服务，是毫不动摇支持民营经济发展的应有之义，也是推动民营企业高质量发展的重要途径。当前，我国正值新旧动能转换的关键时期，企业数字化转型降本增效和成长发展的要求凸显，我们将围绕人才在发展中的需求和变化，积极创新。以先进科技赋能供需两端，助力企业提高招聘效率和人岗匹配精准度；深耕人才发展，支持企业的组织建设和团队培养，为成长中的民营企业提供人才增长动力。

此外，《意见》积极支持民营企业参与国家重大战略、鼓励民营企业提高国际竞争力，拓展海外业务，并从发展方向、战略机会、责任担当和应对问题等方面做出了具体指引。民营企业作为参与国际竞争的力量之一，在当下参与国际竞争中面临不少挑战，尤其是在重要高新技术领域人才流动受到限制，严重制约了中国式现代化建设的发展。作为最早开展海外招聘的平台企业，智联招聘依托全球合作网络，积极支持企业赴海外引才。未来，依托《意见》的指引方向，智联招聘将进一步发挥人力资源平台和技术优势，在世界各地帮助企业对接高技术人才，支持破解中国企业“卡脖子”的人才需求痛点，防止人才“脱钩”。

当前，现代化产业体系正在加快构建中，《意见》对民营经济发展面临的问题看得准，推出的举措针对性强，为民营经济发展开创了新的可能。作为民营企业的一份子，也是与民营企业同舟共济的支撑平台，我们将在《意见》的指引下，抓住发展机会，紧紧围绕就业市场痛点和难点挖掘专业解决方案，不断创新技术、激活人才潜力，引领人力资源市场加速探索先进技术，在稳就业、促发展中积极贡献力量，为国民经济行稳致远和现代化建设守好人才大关。（郭盛 智联招聘董事长、CEO）

(责编：曹淼、李源)

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