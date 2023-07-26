原标题：扎实走好中再特色数字化转型之路 中再集团发布数字化转型拓扑图和路线图

7月25日，“中再集团数字化转型拓扑图和路线图发布会暨数字化转型落地推进研讨会”在京举办。中再集团党委书记、董事长和春雷出席会议，中再集团党委副书记、总裁庄乾志，中国保险行业协会副会长王玉祥出席会议并分别致辞，中再集团总裁助理曹顺明主持会议，来自中再集团系统各单位、行业机构、主流媒体、金融企业、研究机构、科技公司的相关人员以“线上+线下”方式参加会议。

会上，中再集团结合新形势要求，正式发布数字化转型拓扑图和路线图，提出一个目标、两个融合、三个逻辑、四个统一的“1234”工作思路，明确数字化转型拓扑图“基础为先、数据为本、中台为要、业务为用”的工作方法，加快推动集团系统数字化转型。通过此项举措，中再集团持续保持数字化转型战略性、系统性和前瞻性，全面构建业务、数据、技术、组织、机制等框架设计，具体明确公司未来五年数字化转型落地安排，更加有效服务商业模式创新与精细化管理，全力赋能集团高质量发展。

庄乾志指出，以人工智能等技术为代表的新一代科技创新和产业变革深入发展，以数字化为核心的保险科技正在加速渗透、深度赋能，重塑保险业态和商业模式，数字化转型已成为保险业提升竞争力、挖掘新机遇的战略性举措。2023年，中再集团提出了到2035年建成世界一流综合性再保险集团的战略目标，明确了高质量发展“三步走”战略安排。适应新形势新任务，中再集团持续加强顶层设计，坚持协同推进，进一步丰富数字化战略内涵，细化、优化和补充“数字中再2.0”战略，设计制定数字化转型拓扑图和路线图。未来五年，中再集团将以拓扑图和路线图方案为指引，强化数字化转型理念和思维，夯实数字科技基础，统一数字化架构，推动商业模式变革和流程再造，积极布局创新生态，加强组织与机制保障，走好具有中再特色的数字化转型之路。

王玉祥表示，数字化转型是保险业未来发展的重大机遇，非常欣喜看到中再集团一直以来积极主动作为，引领再保险数字化转型，走在保险行业数字化发展前列。中国保险行业协会高度重视数字化转型，鼓励支持保险企业将数字化转型作为长期系统性工程予以推进。保险企业一方面要持续强化数字化思维和理念的转变，强化顶层推动，在转型推进中开拓创新，重点突破，持之以恒；另一方面要夯实数字化转型基础，充分借助人工智能等技术应用新突破夯实底层技术基础，服务保险业融入产业，推动保险行业高质量发展。

中再集团信息技术中心/创新孵化中心总经理冯键具体发布数字化转型拓扑图和路线图方案，详细介绍“1234”数字化转型工作思路。

实现“一个目标”：到2027年确保拓扑图和路线图落地，到2035年将中再集团打造成为具有数字科技基因的创新型世界一流综合性再保险集团。

赋能“两个融合”：科技赋能直再融合，促进再保直保化升级，输出再保风控、产品、定价服务；科技赋能产业融合，充分发挥再保险主渠道优势，积极开展风险减量服务，为产业发展提供以科技为内核的综合风险解决方案。

坚持“三个逻辑”：坚持技术逻辑，设计统一的企业级数字化架构，实现基础统一互通、数据统一共享、系统应用模块灵活组合；坚持业务逻辑，聚焦构建中再特色生态圈并挖掘风险保障需求，赋能前台业务发展与中后台管理服务共享；坚持组织逻辑，推动组织结构、人才培养、机制建设协同发力。

实现“四个统一”：实现统一底座、统一技术标准和数据标准、统一架构和统一服务。遵循上述工作思路，中再集团数字化转型拓扑图坚持“基础为先、数据为本、中台为要、业务为用”，打通数字底座大动脉，建立统一互通的数字基础设施；激活数据资源大循环，提升数据运营水平；建设可共享复用的企业级中台架构，提升赋能业务能力；对内赋能业务经营和精细化管理，对外赋能直再融合、产业融合，形成中再集团发展新优势。数字化转型路线图通过蓄势发力期（2023-2024年）和发展突破期（2025-2027年）两个阶段推进十二大项目群和“四+N”生态圈项目群建设。中再集团同时将加强数字化转型落地组织变革和机制保障，确保数字化转型拓扑图和路线图落地。

会上，多名外部专家还围绕数字化转型落地推进主题进行了研讨。中信集团信息技术管理部总经理张波、中国科学院计算所副研究员兼人工智能学会心智计算专委会副秘书长王石、普华永道中国金融业管理咨询主管合伙人王建平，分别分享了中信集团数字化转型实践与思考、人工智能大模型技术及应用、金融行业数据资产化发展趋势与行业实践，为中再集团数字化转型落地推进提供了借鉴。

中再集团党委副书记、监事长朱海林，党委委员、副总裁朱晓云，总裁助理田美攀，各子公司负责人、集团公司各部门负责人、子公司有关部门负责人和集团系统相关人员参加了会议。

(责编：曹淼、李源)

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