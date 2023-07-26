原标题：中金公司推出《“一带一路”新十年：宏观、金融与产业趋势分析》主题报告

在共建“一带一路”倡议提出十周年之际，中金公司“一带一路新十年”论坛于2023年7月25日在京成功举办，共吸引来自政府相关部门、企业代表、投资者等近400名嘉宾现场参会。本次论坛邀请到数十位国内外决策部门、产业界和学术界资深专家，围绕跨境金融合作、可持续的产业基础、绿色发展及设施联通等话题展开深入讨论，由中金公司研究部和中金研究院联袂出品的《“一带一路”新十年：宏观、金融与产业趋势分析》专题研究报告也同时在论坛重磅推出。

中金公司董事长沈如军向与会嘉宾表示感谢。他表示：“十年来，秉承和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，共建‘一带一路’逐步从理念和愿景落实为政策和行动。作为国有控股金融企业，中金公司积极服务国家战略、推动落实‘一带一路’倡议。展望未来，秉承‘植根中国、融通世界’的理念，中金公司将继续与各方并肩合作，以投融资为纽带，多层次助力共建‘一带一路’高质量发展。”

中金公司首席执行官黄朝晖出席并主持论坛。他表示：“自2013年以来，中国已与152个国家、32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件，在贸易、投资、设施联通、规则共建等领域取得了丰硕成果，对各国经济增长和发展产生显著的正面效果。中金公司研究部和中金研究院联合撰写了《“一带一路”新十年：宏观、金融与产业趋势分析》深度报告，从宏观与产业、实体与金融、国内与国际多个层面分析‘一带一路’倡议取得的成就与面临的挑战。希望可以通过本次论坛将研究成果与各界积极分享和交流，对促进相关问题的分析和讨论有所帮助。”

国内外重磅嘉宾共话“一带一路”倡议发展成果

在主题演讲及圆桌讨论环节中，来自国内外的多位重磅嘉宾从“一带一路”的总体推进、资金融通、共建国家的参与和支持等多个维度，发表对过去“一带一路”成绩的肯定以及对未来十年的展望。

同时，本次论坛下设四场平行分论坛，分别深度聚焦“跨境金融合作”“可持续的产业基础”“凝聚绿色共识，助力可持续发展”“基建‘一带一路’，共谋发展”等具体议题，共谋融合发展新思路。本次论坛还设置了“一带一路青年说”环节，邀请了四位来自共建“一带一路”国家的留学生分享他们对“一带一路”倡议的真实经历和切身体会。

中金公司推出“一带一路”专题研究报告

过去十年，“一带一路”倡议在促进中国与沿线国家的互联互通和合作发展方面取得了显著成绩，成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。与十年前比，全球环境受疫后经济、地缘政治、产业链调整、绿色转型等新变局和新约束条件影响，发生了深刻变化。

在这一背景下，中金公司研究部和中金研究院联合撰写了《“一带一路”新十年：宏观、金融与产业趋势分析》深度报告，就新形势下“一带一路”倡议促进发展与合作尝试进行系统性分析，探讨未来发展的机遇和相关公共政策问题。

“一带一路”倡议涉及多个领域，其中影响最大、受关注度最高的是基础设施建设。报告提出，“一带一路”倡议带来的是对发展模式和国际经济合作模式的创新和探索，需要超越基础设施本身来看外部性内部化的问题：一是提升贸易总量；二是促进平衡发展；三是“一带一路”合作在应对气候变化方面可以开拓新领域，带来发展新机遇；四是“一带一路”倡议以基础设施一体化为国际经济合作的载体，以实体资本而不是金融资本为发展的驱动力，体现了金融服务实体经济的理念。

报告指出，展望下个十年，“一带一路”合作深化发展的最大潜力和亮点可能在于规模经济与创新发展。规模越大，单位成本越低、效率越高，作为人口大国、全球第二大经济体，中国的大市场和制造业能力是“一带一路”合作未来发展的最大基石。同时，规模经济还会促进创新，而创新是提升效率、增加安全的根本保障。“一带一路”合作推出后十年来的基建投资也为规模经济发展创造了好的条件。

(责编：曹淼、李源)

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