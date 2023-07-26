田智宇

新能源汽车消费是我国内需增长的新亮点，对减少交通领域污染物排放、促进高质量碳达峰、降低石油进口依赖、支撑建设全球汽车强国等都具有重要意义。今年上半年，我国新能源汽车销量为374.7万辆，同比增长44.1%，新能源汽车的市占率达到28.3%以上，大幅领先于全球平均水平。但与2022年全年新能源汽车销量同比增长90.0%相比，新能源汽车销量增速有所放缓，年初甚至出现罕见下滑。近日，国家发展改革委等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》（以下简称《若干措施》），从十方面细化出台了一系列具体支持政策，更大力度促进新能源汽车持续健康发展，这对进一步推动汽车消费绿色低碳升级、促进汽车产业高质量发展等具有重要意义。

一、扩大新能源汽车消费有利于巩固和提升我国汽车产业竞争优势

新能源汽车相比传统燃油汽车具有效率高、无污染等多重优势，易于与自动驾驶、车联网、智慧电网等技术匹配，是未来构建新型能源体系和智能交通体系的重要单元。从全球趋势看，汽车电动化步伐不断加快，许多发达国家提出了禁止销售燃油汽车路线图，主要跨国汽车公司纷纷宣布电动化发展战略，汽车产业国际竞争日趋激烈。我国新能源汽车产销规模居于世界首位，已经取得初步的先发竞争优势。但产业综合竞争优势仍然比较脆弱，仍处在由政策驱动向市场驱动转轨的关键阶段。

在这种背景下，《若干措施》从完善财税价格支持政策、加强配套设施建设、发挥政府采购带动作用等方面，进一步优化新能源汽车购买使用管理制度和市场环境。这既避免了政策断档和急转弯，有利于优化消费环境、释放新能源汽车的消费潜力，也有利于稳定市场预期，带动新能源汽车产业不断升级发展。

二、扩大新能源汽车消费重点是要降低新能源汽车购置使用成本

对广大老百姓而言，汽车是仅次于住房的最大消费品，做出购买决策时不仅考虑初始购置费用，也会考虑全生命周期的使用成本；这不仅与居民当期的收入情况相关，也会受到未来收入和预期情况影响。与传统燃油汽车相比，新能源汽车的购车成本相对较高，使用成本相对较低，但使用过程也受充电条件、充电价格等因素影响。同时，当前我国经济增长下行压力大，居民收入增长和就业稳定面临的不确定因素增多，这也对居民的购车意愿和支付能力等带来一定负面影响。

《若干措施》把降低新能源汽车购置使用成本作为重点，在购置环节，强调延续和优化新能源汽车车辆购置税减排的政策措施；在使用环节，明确推动居民小区内的公共充换电设施用电实行居民电价，推动执行工商业电价的充换电设施用电实行峰谷分时电价政策，在2030年前对实行两部制电价的集中式充换电设施用电免收需量（容量）电费，并鼓励阶段性降低充电服务费。通过有效降低新能源汽车购置使用成本，确保政策红利真正惠及终端用户。

三、扩大新能源汽车消费要适度超前布局充换电基础设施

构建覆盖广泛、安全便捷的充换电基础设施体系，是保障和支撑新能源汽车消费增长的重要前提。目前，我国虽然已建成世界上数量最多、服务范围最大、品种类型最全的充电基础设施体系，但充电桩位置难找故障率高、小区私人充电桩安装难等问题仍然存在，一定程度上制约了新能源汽车全面普及。同时，车电分离、有序充电、车网互动等创新技术、模式发展滞后，新能源汽车作为灵活负荷和储能设施的作用和潜力没有充分发挥，也不利于满足不同应用场景的消费需要。

《若干措施》强调要加强新能源汽车配套设施建设，满足新能源汽车快速增长的充换电需求。同时，充分考虑我国不同地区、不同收入阶层、不同场景等需求特点，对充电设施和换电模式布局建设，有序充电和车网互动等提出了差别化的政策措施。这既适应了我国汽车消费多元化、多层次、细分化的发展趋势，也有利于发挥充电模式和换电模式各自的优势特点，促进新能源汽车消费业态和场景创新，并为进一步推动新能源汽车、智慧电网、智能交通体系等深度融合提供了坚实的基础条件。

四、扩大新能源汽车消费要有序推动中小城市和农村地区低速电动车替代升级

中小城市和农村地区是我国新增汽车需求的重要来源，特别是在出行工具替代升级方面，扩大新能源汽车消费具有较大潜力。目前，我国农村千人汽车保有量只有城市地区一半左右，居民机动化出行主要依靠电动助力车、摩托车、三轮汽车等，许多产品安全标准较低。据不完全统计，我国农村电动助力车和摩托车保有量超过2亿辆，并且还在持续增长。通过鼓励低速电动车更新换代，假设每年其中的1%替换升级为电动汽车，有望释放约200万辆电动汽车的市场空间，新增消费需求超过千亿元。

《若干措施》进一步明确落实支持新能源汽车下乡等政策措施，推动中小城市和农村地区汽车消费加快升级。鼓励综合运用经济、技术等手段，推动老旧车辆退出和以旧换新等。同时，着力提升农村电网承载能力，通过加快乡县充电基础设施建设，加大乡村电网改造升级投入力度，加快配电网增容提质，确保农村地区电动汽车安全平稳充电。

我国是全球最大的汽车消费市场，也处在新能源汽车技术创新、产业变革的发展前沿，在引领构建绿色低碳的产业生态、消费模式等方面具有很大潜力。《若干措施》以新能源汽车为重点，通过进一步完善相关支持政策，可以更好满足人民群众购置和使用新能源汽车需要、更好推动汽车产业绿色低碳转型升级、助力全面推进能源革命和加快建设交通强国。（作者系国家发展改革委能源研究所执行主任）

(责编：罗知之、吕骞)

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