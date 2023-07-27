人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

湖南消费需求稳步复苏 上半年全省社会消费品零售总额增长6.6%

2023年07月27日08:27 | 来源：湖南日报
小字号

原标题：湖南消费需求稳步复苏

　　记者从湖南省统计局获悉，上半年我省消费需求稳步复苏，全省社会消费品零售总额9622.22亿元，同比增长6.6%，比一季度加快0.7个百分点。其中限额以上住宿业和餐饮业营业额分别增长15.7%和12.9%，石油及制品类商品零售额增长13.4%。

　　服务业全面恢复常态化运行。1-5月，规模以上服务业企业营业收入2306.24亿元、增长5.2%，其中休闲观光、游乐园、游览景区管理营业收入分别增长34.7%、54.9%和93.3%。上半年，邮政业务总量188.41亿元、增长19.0%，电信业务总量339.49亿元、增长18.5%。

　　市场活力逐步释放。上半年全省人流物流显著增多，客货换算总周转量同比增长16.5%，其中旅客周转量增长69.9%、货物周转量增长4.7%。

　　线上线下消费融合发展。上半年，网上零售额1405.3亿元、增长17.2%，其中实物商品网上零售额1136.5亿元、增长14.8%。

　　新产品产销两旺。上半年，全省新能源汽车零售额增长57.3%，带动汽车制造业增加值增长44.3%。集成电路、锂离子电池、风力发电机组产量分别增长54.5%、28.2%和13.5%。（记者 谢卓芳）

(责编：曹淼、董童)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | 上半年全国固定资产投资持续增长
　　
数读中国 | 9组数据看上半年基础设施投资亮点
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部