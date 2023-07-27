原标题：湖南消费需求稳步复苏

记者从湖南省统计局获悉，上半年我省消费需求稳步复苏，全省社会消费品零售总额9622.22亿元，同比增长6.6%，比一季度加快0.7个百分点。其中限额以上住宿业和餐饮业营业额分别增长15.7%和12.9%，石油及制品类商品零售额增长13.4%。

服务业全面恢复常态化运行。1-5月，规模以上服务业企业营业收入2306.24亿元、增长5.2%，其中休闲观光、游乐园、游览景区管理营业收入分别增长34.7%、54.9%和93.3%。上半年，邮政业务总量188.41亿元、增长19.0%，电信业务总量339.49亿元、增长18.5%。

市场活力逐步释放。上半年全省人流物流显著增多，客货换算总周转量同比增长16.5%，其中旅客周转量增长69.9%、货物周转量增长4.7%。

线上线下消费融合发展。上半年，网上零售额1405.3亿元、增长17.2%，其中实物商品网上零售额1136.5亿元、增长14.8%。

新产品产销两旺。上半年，全省新能源汽车零售额增长57.3%，带动汽车制造业增加值增长44.3%。集成电路、锂离子电池、风力发电机组产量分别增长54.5%、28.2%和13.5%。（记者 谢卓芳）

(责编：曹淼、董童)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经