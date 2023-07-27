林丽鹂

原标题：持续挖潜，消费恢复态势好（人民时评）

当前我国正处在消费结构升级较快发展阶段，新型城镇化稳步推进，乡村振兴有效实施，消费相关基础设施不断完善，消费潜力巨大

早上7点，在南京农副产品物流中心C区水产市场，150多家专售小龙虾的批发商户已经忙得不可开交。一家批发商户做了个对比，他家档口今年平均每天出货3000多斤，比去年同期增长了50%。小龙虾销售的火爆，成为消费恢复向好的生动写照。

出行游玩增加了，亲友聚餐频繁了，可感可触的日常生活印证着消费总体呈现较快恢复态势。国家统计局发布的数据显示，上半年，全国餐饮收入同比增长21.4%，全国电影票房同比增长52.9%……各行各业的消费，汇聚成一股强大的力量，助推经济回升向好。上半年，最终消费支出对经济增长的贡献率达到77.2%，拉动经济增长4.2个百分点，消费拉动经济增长的“主引擎”作用更加凸显。

总的来看，上半年消费潜力逐步释放，消费恢复态势向好，促进了经济发展和民生改善。国际上一般认为，疫情过后消费和经济恢复正常，需要一年左右的时间。我国疫情平稳转段刚半年左右，经济循环、消费等已出现积极好转，实属不易。从全年来看，支撑消费增长的有利条件较多，特别是，上半年国内消费市场呈现出一些新趋势，进一步释放消费潜力有支撑、有基础、有条件。

优化供给点燃消费新亮点。上半年，限额以上单位金银珠宝类、体育娱乐用品类等升级类商品零售额同比分别增长17.5%、10.5%，均保持较快的增速。此外，随着绿色发展理念深入人心，绿色商品消费需求持续释放，绿色智能产品、新能源汽车消费快速增长。升级类消费、绿色消费、智能产品消费正成为我国消费市场的新增长点。顺应消费升级趋势，制造业优化产品结构，增加高品质产品供给，才能更好满足消费新需求，助推消费市场进一步做大做强。

创新服务激发消费新潜力。天津市在老洋楼里打造沉浸式戏剧展演，四川省成都市推出“火锅巴士”，贵州省贵阳市建设星空露营基地……上半年，全国居民人均服务性消费支出同比增长12.7%，出行类和接触型消费增势较好。不断创新消费场景、提升消费体验，现代服务业才能更好满足高品质、个性化的消费需求。继续运用新技术、开拓新场景、创造新模式，为消费者提供更好的消费体验，消费潜力将被更充分地挖掘。

乡村市场拓展消费新空间。上半年，乡村消费品零售额同比增长8.4%，其中，二季度同比增速比一季度加快4.6个百分点。得益于农村居民收入较快增长，农村电商加快发展，农村市场升级类消费潜力正有效释放。农村既有追赶城市消费的新需求，也有产业下沉催生的消费新空间，还有城市居民入乡消费带来的新增量。加快挖掘和释放农村消费潜力，大有可为。

习近平总书记强调：“要增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景，使消费潜力充分释放出来。”中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，强调“要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费”。当前我国正处在消费结构升级较快发展阶段，新型城镇化稳步推进，乡村振兴有效实施，消费相关基础设施不断完善，消费潜力巨大。把恢复和扩大消费摆在优先位置，建立和完善扩大居民消费的长效机制，使居民有稳定收入能消费、没有后顾之忧敢消费、消费环境优获得感强愿消费，必能促进消费市场持续回暖，激发更大发展动能。

(责编：曹淼、董童)

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