本报记者 刘坤

原标题：迎峰度夏，如何保障能源电力供应

能源电力是经济社会稳定运行的基础保障，关系国计民生、千家万户。

“当前，迎峰度夏已进入关键时期，经济回升叠加高温天气，能源电力安全保供的复杂、艰巨程度明显加大。”7月26日，国家发展改革委副秘书长欧鸿在国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示，国家发展改革委将充分发挥煤电油气运保障工作部际协调机制作用，全力做好能源电力安全保供工作。

全国电力运行平稳有序

近年来，全国用电负荷持续增长，叠加极端天气频发多发，居民用电负荷快速增长，全国范围内用电高峰期保障供应的难度日益加大。

“今年上半年经济回升，加上夏季高温天气来得早、范围大，北方部分地区还出现了同期少见的酷热天气，带动用电需求快速增长，全国日发电量和用电负荷持续攀升，连创历史新高。”欧鸿表示，由于各方面能源电力保供工作扎实稳妥、措施有力有效，截至目前，全国电力运行平稳有序，居民生活和重点用电需求得到有效保障。

国家能源局电力司负责人刘明阳介绍，国家能源局适度超前优化电力供应布局，全力抓好重大电力项目投产工作。据统计，截至今年6月底，全国累计发电装机容量约27.1亿千瓦，同比增长10.8%，上半年投产及并网各类电源装机约1.4亿千瓦，其中支撑性电源约3000万千瓦。

“总体看，电源投产情况基本符合电力供需预期要求。”刘明阳说。

预计8月份有4次高温过程

中国气象局应急减灾与公共服务司负责人王亚伟介绍，今年以来，我国高温热浪出现时间早、范围广、区域叠加、极端性强。特别是6月以来，黄淮和华北地区出现了多轮次、高强度的高温天气过程，有26个国家气象站日最高气温突破了历史极值。

“预计8月份，全国有4次高温过程，江苏南部、安徽南部、上海、浙江、福建北部、华中大部及新疆等地高温日数较常年同期偏多，发生高温热浪的风险较高，可能进一步导致电力负荷增加。”王亚伟表示，气象部门将进一步加强监测预报预警，及时发布有关预警信息，全力以赴做好能源保供气象服务工作。

多措并举推动电源应发尽发

高温天气是夏季用电需求快速增长的主要原因之一。“据有关方面测算，当气温在28度以上时，气温每升高一度，全国的制冷负荷可能增加5000万千瓦左右。”欧鸿说，目前，全国很多省份夏季用电高峰期空调制冷负荷在用电负荷中的比重超过40%，一些大城市占比超过50%。这其中绝大部分是居民负荷，是必须要做好保障的。

“多措并举，推动电源应发尽发。”欧鸿说，要持续做好发电机组运行管控，合理控制非计划停运和出力受阻规模，保障火电、核电、大水电等支撑性电源高水平出力；优化运行调度，保证风电、光伏发电等各类电源多发满发；坚持全国一盘棋，充分发挥大电网资源优化配置平台作用，用足用好跨省跨区输电通道；适时启动跨省跨区应急调度，保障全网电力资源充分调用；坚持底线思维，指导地方和企业做好应急预案。

“总的来看，今年迎峰度夏保供准备工作做得比较早、比较充分，我们有信心、有底气、有能力保障迎峰度夏能源电力安全稳定供应。”欧鸿说。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经