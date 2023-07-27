本报记者 任鹏 颜维琦

原标题：释放跨境电商海外仓发展潜力

随着跨境电商模式不断升级，供应链优化成为企业发展的必经之路，而凭借物流成本更低、配送时效更快等优势，海外仓成为当前发展速度最快、潜力最大、带动作用最强的外贸新业态。

海关统计显示，2022年我国跨境电商进出口规模首次突破2万亿元，外贸占比由5年前的不足1%上升到如今的5%左右。今年上半年，跨境电商优势和潜力持续释放，进出口1.1万亿元、增长16%。其中上海的跨境电商进出口1419.6亿元、增长84.0%。由于可以提前备货、批量运输和本地退换，出口海外仓成了跨境电商企业出口的重要通道和增长动能。

7月19日，海外仓综合服务平台正式发布。该平台由上海市商务委会同税务、海关、外管等部门，指导上海跨境电子商务公共服务有限公司运用大数据、区块链等技术搭建，8家企业代表现场签约入驻平台。

上海跨境电子商务公共服务有限公司负责建设、运营上海跨境电子商务公共服务平台，2022年处理交易规模超1800亿元、交易批次近2亿笔，服务企业超2.2万家。公司董事长黄卫军表示，这次全新搭建的海外仓综合服务平台，是加快推动外贸新业态高质量发展的一次探索和创新，相信平台将帮助解决企业出口退税、跨境结算、出口退运过程中面临的难题，促进海外仓贸易便利化。

海外仓综合服务平台运用区块链、大数据等技术集成海外仓货物出口通关、境外销售、国际物流等信息，构建海外仓境内外全流程数字化贸易闭环，打造可信任的企业电子信息台账，为跨境电商出口海外仓企业提供一站式的通关前置资质代办、技术对接、业务上线等服务，同时也为海关、外管、税务部门提供跨境电商出口海外仓模式下的辅助监管功能。

“搭建海外仓综合服务平台，旨在解决广大跨境电商企业在海外仓出口中面临的数据归集、出口退税、收结汇等痛点堵点，进一步释放跨境电商出口海外仓发展潜力。”上海市商务委副主任申卫华说。

上海是最早开展跨境电商试点的口岸城市之一。依托国家级跨境电商综合试验区，全市跨境电商、自建站快速发展，实现从百亿级到千亿级的规模跃升。全市企业累计建设海外仓超138个、建设面积达179万平方米。其间，上海先后出台了支持新业态新模式发展实施意见、加快外贸稳规模提质量等政策举措，提出加快培育本土海外仓企业，鼓励海外仓企业对接跨境电商公共服务平台、电商平台，匹配供需信息等政策举措。

(责编：杨曦、陈键)

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