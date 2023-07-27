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普慧算力开启新计算时代

2023年07月27日08:53 | 来源：科技日报
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原标题：普慧算力开启新计算时代

　　◎本报记者 刘 艳

　　随着ChatGPT火爆全球，算力作为其幕后的核心引擎也走到了聚光灯下。近日，毕马威中国与联想集团联合发布《普慧算力开启新计算时代》报告。毕马威中国首席经济学家康勇在解读报告时表示，全球算力供给告急，传统计算架构正失去竞争力，人们必须探索新的计算模式。

　　当前，算力发展模式正发生转变，新硬件、新架构竞相涌现，现有芯片、操作系统、应用软件等都可能被推翻。

　　毕马威中国数字化赋能主管合伙人张庆杰表示，针对现实挑战，未来算力发展趋势将具备“数字经济的基础设施”和“通用人工智能的核心动力”两大特征，算力将在“普适”和“智慧”两个关键维度上加速发展，形成普慧算力。“普适”意味着算力将变得人人可得、人人可用、人人适用；“智慧”意味着算力将具备自适应、自学习、自进化的能力。

　　算力设施、算力应用、算力服务是普慧算力的三大关键要素。其中，算力服务代表着算力的提供方式，算力应用实现了算力的软件定义，算力设施是算力的基础。

　　报告以上述三要素为一级指标，进一步细分出13项二级指标，并首次搭建了普慧算力行业评估框架，将各行业的算力需求潜力分为四类，即以ICT（信息与通信技术）和制造业为代表的“普慧双驱型”，以汽车行业为代表的“智慧拉动型”，以金融业为代表的“普适促进型”，以及以医疗和教育产业为代表的“发展酝酿型”。

　　其中，制造业将成为普慧算力最大的潜在市场；汽车有望成为下一代移动智能计算终端，软件定义汽车的发展趋势要求算力实现智能化升级；金融行业将回归服务实体经济本质，“场景+金融”的模式要求接入广泛且灵活的安全算力；医疗和教育行业的算力需求当前还在酝酿阶段，但有望在普慧算力降本后迎来爆发。

(责编：杨曦、陈键)
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