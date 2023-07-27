原标题：草原电煤外运提速增“绿”

◎本报记者 郝晓明 通 讯 员 潘麒安 孙晓晨

52秒，装完一节车厢；一个多小时，110节车厢组成的电煤专列全部装满。7月24日，这趟载有7551吨的电煤专列从内蒙古东部驶向东北地区，为各大电厂“迎峰度夏”送去急需的电煤。

暑运以来，东北地区迎来用电高峰，煤炭需求量显著提升。作为电煤保供单位，中国铁路沈阳局集团公司（以下简称沈阳局集团公司）管内的霍林郭勒运营维修段扎哈淖尔站电煤环形装车线上，全流程、全封闭的煤炭自动化装运现场，不仅为电煤外运提速，更为蒙东矿区增添了一道“绿色”风景线。

无人化“绿色”装运草原电煤

7月24日2时15分，“电45219次”列车进入扎哈淖尔环形装车线，在装车仓前停稳后，配煤操作员便开始操纵给料机进行“上煤”作业，乌黑的煤块夹杂着煤粉从储煤仓输送带被送到缓冲仓。

科技日报记者在控制室里看到，红外扫描系统开始自动识别这趟列车的车号和载重信息，而后上传到定量装车系统，装车系统便会确定每辆敞车的载重吨数进行自动配煤。

此时，“电45219次”煤炭列车已进入装车仓开始对位装车。“‘电45219次’列车，牵出装车！”随着装车指挥人员用无线电台向列车司机发出指令，列车开始匀速前移。

控制室里，在装车人员熟练操纵下，一个装车溜槽开始上下移动，定量仓下的闸板打开进行放煤作业，60多吨的煤块仅用了不到60秒就被迅速地装入车厢。

这趟货车编组110辆，从14时25分开始装车，16时装车完毕，百余列车厢组成的电煤专列仅用了1小时35分便完成装运任务，每节车厢平均用时52秒。

当一节车厢装满后，列车便会自动向前移动，设置在装车仓前的煤炭抑尘处置设备上的喷淋系统随即对车厢进行“洒水”作业，煤炭表面便形成了一层薄薄的“液体篷布”。

“为降低生产粉尘和沿途运输带来的环境污染，装车线上专门配备了微米级干雾抑尘系统、呼吸口除尘系统以及车厢抑尘系统。”控制室的工作人员说。随着列车不停地向前牵引移动，整列货车也快速完成篷布覆盖作业。

高精度“灯泡线” 提速电煤外运

扎哈淖尔环形装车线地处煤炭资源丰富的内蒙古东部地区，于2006年8月1日投入使用。环形装车线全长3.6千米，中间设有煤炭装车仓，可同时容纳2个百辆列车，因形同灯泡又被称为“灯泡线”。

精度高、速度快，是“灯泡线”的特点。据介绍，这条专为蒙东地区煤炭外运设计的自动化装车线，主要由一个伸缩式可移动溜槽，一套工业计算机控制系统及程控调度机，一个定量仓和一个容量为300吨的缓冲仓等设备组成。

“整个系统设计装车能力为5000吨/小时，称重精度仅为正负千分之五，装车总量误差在20公斤以下，目前已形成具有国际领先水平的先称重后装车的自动化生产工艺。”装车点的工作人员介绍。

记者在现场看到，运煤列车从环线起始端驶入，途中不用停车，绕行一圈便完成了煤炭装车，大幅压缩了机车换向和作业时间，电煤运输效率大幅提升。扎哈淖尔电煤装车线负责人介绍，最高峰时，这里每天可完成1232节车厢的装运，年煤炭外运能力最高可达1450万吨。

“为保护草原生态环境，沈阳局集团公司管内的内蒙古霍林河、白音华、贺斯格乌拉等9个主要铁路煤炭装运车站，都建有‘灯泡线’，并配备了自动化装车仓。”沈阳局集团公司相关负责人介绍，煤炭从矿坑开采出来后，即通过长长的封闭管廊直接输送到装车仓中，再通过装车系统装入匀速行进的货运列车中，整个流程都处于全封闭状态下的自动化装车模式。

截至目前，蒙东地区电煤外运的各条“灯泡线”上，日均完成煤炭装车2429车，装运电煤达15.8万吨，有效保障了东北地区58个电厂的电煤供应。

(责编：杨曦、陈键)

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