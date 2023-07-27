吴晓璐

原标题：证监会：促进专精特新中小企业行稳致远

7月26日，证监会市场二部主任王建平在2023年全国专精特新中小企业发展大会上表示，专精特新“小巨人”企业已成为新上市企业的主力军。证监会将加强部际央地沟通协作，通过“有形之手”“无形之手”共同发力，形成覆盖专精特新企业全生命周期的服务能力，促进专精特新中小企业行稳致远。

据王建平介绍，目前，多层次资本市场涵盖股权债权、现货期货、公募私募、场内场外等市场，主板、科创板、创业板、北交所、新三板等股权市场错位发展，区域性股权市场功能作用逐步健全，为满足专精特新中小企业直接融资需求提供了体系化的机制安排，取得了显著成效。

具体来看，主要是六方面：一是提升资本市场包容度，助力专精特新中小企业上市融资；二是深化新三板改革，设立并建设好北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地；三是创设“专精特新专板”，完善区域性股权市场生态体；四是完善私募基金监管制度，促进行业更好发挥服务专精特新中小企业的功能作用；五是支持中小微企业在交易所债券市场融资；六是丰富金融期货产品体系，提供高效的风险管理服务。

数据显示，截至今年6月底，已累计有1400多家专精特新中小企业在A股上市，占A股已上市企业的28%。其中，今年上半年新上市专精特新中小企业102家，占A股新上市企业的59%。专精特新“小巨人”企业已成为新上市企业的主力军。

王建平表示，更加有力有效支持专精特新企业发展，需要发挥各方合力，共同优化企业发展成长的外部环境；也需要企业强化合规意识，完善公司治理，使企业成长路径更加顺畅；还需要各类中介机构、投资机构强化服务专精特新中小企业的责任意识和专业能力，使得金融服务更加直达高效。证监会将加强部际央地沟通协作，通过“有形之手”“无形之手”共同发力，形成覆盖专精特新企业全生命周期的服务能力，促进专精特新中小企业行稳致远。

一是推动股票发行注册制走稳走实走深。在维护市场稳定的前提下，优化审核机制，强化中介机构作用，提高信息披露水平和监管透明度，发挥好科创板和创业板的功能，畅通专精特新企业融资渠道。

二是继续支持符合条件的专精特新企业在新三板基础层和创新层挂牌、在北交所上市，稳步提升北交所市场活跃度，提升服务中小企业的能力。

三是深化区域性股权市场创新试点，积极推动“专精特新专板”建设。第一，继续推动符合条件的区域性股权市场设立“专精特新专板”，已设立的按照专板建设指导意见要求优化完善。第二，在支持股权融资前提下，继续丰富服务工具和产品，特别是适应中小微企业融资需要的可转债、认股权证、优先股等工具，稳步落地股权激励和员工持股计划，持续提高区域性股权市场对专精特新中小企业的服务能力和上市培育能力，从源头上提高上市公司质量。第三，不断完善制度规则体系，深入推进区块链建设，打造场外权益登记平台，建立并优化与沪深北交易所、新三板等场内市场的对接机制，使专精特新企业的上市路径更加顺畅。第四，继续协调相关方在股权激励税务备案、政府涉企数据共享、股权登记对接、政策措施综合运用等方面出台政策措施，积极支持区域性股权市场高质量发展，提升服务专精特新企业的能力。

四是以贯彻落实《私募投资基金监督管理条例》为契机，进一步畅通私募基金行业“募投管退”各环节，优化私募基金行业发展环境，为私募行业支持专精特新企业创造条件。协同相关部门出台支持创业投资基金发展的具体政策举措，引导私募基金加大投早、投小、投专精特新的力度。

“目前专精特新中小企业的股权投资覆盖率约为15%、‘小巨人’的股权投资覆盖度约39%，投资渗透率还有大幅提升空间。”王建平表示，各方要全面引导私募基金加大对专精特新中小企业的支持，尤其是对初创企业的支持，同时要提升私募行业对专精特新中小企业的赋能能力建设，在营销、管理、政策对接、并购等方面提供综合性支持，助推专精特新企业的发展，为支持实体经济提供坚实支持。

(责编：杨曦、陈键)

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