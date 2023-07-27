人民网北京7月27日电 （欧阳易佳）7月26日，水利部召开国家水土保持监测站点优化布局工程启动会，将在全国布设基本覆盖水土保持三级区划的国家水土保持监测站点，搭建智能管理分析平台，建成上下联通、内外协同、布局合理、功能完备、系统科学、技术先进的国家水土保持监测站网体系。

水利部副部长朱程清要求，严把工程初步设计质量，加强水土保持监测网络布局的顶层设计，统一监测站点设施、设备、信息系统建设标准，按照数字化、网络化、智能化要求，高标准、高水平构建智能管理分析平台。

朱程清表示，国家水土保持监测站点优化布局工程在国家层面正式批复立项并启动实施，对推动新阶段智慧水利建设、水土保持高质量发展具有标志性意义。

“该工程是支撑智慧水利和生态文明建设的重要基础性工程，是贯彻落实《关于加强新时代水土保持工作的意见》的重要举措。”朱程清说，“工程实施对于丰富拓展天空地一体化水利感知网，夯实数字孪生流域的算据、算法、算力基础，支撑我国建设绿色智慧的数字生态文明，运用数字技术推动山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，建设人与自然和谐共生的现代化具有重要作用。”

(责编：鲁婧、吕骞)

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