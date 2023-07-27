人民网北京7月27日电 （黄盛）据国务院国资委消息，日前举办的地方国资委负责人国有企业改革深化提升行动研讨班表示，下半年要突出抓好国有经济布局结构调整，突出主业、聚焦实业，坚持专业化发展，推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业集中，向提供公共服务、应急能力建设和公益性等关系国计民生的重要行业集中，向前瞻性战略性新兴产业集中，坚守主责、做强主业，当好“长期资本”“耐心资本”“战略资本”；要在建设现代化产业体系、构建新发展格局中充分发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，强化企业科技创新主体地位，促进产学研用深度融合；积极培育“链长”企业，确保产业链供应链自主可控；聚焦重点领域，提升产业链韧性、释放科技创新活力，推动国资国企真正成为堪当时代重任的大国重器、强国基石。

会议表示，要突出抓好国有企业改革深化提升行动，牢牢把握改革正确方向，扎实推进改革重点任务，大力优化国有经济布局，增强企业核心功能。突出抓好提质增效稳增长，坚持算细账、算实账、算大账，指导国有企业加强预研预判，及时优化调整经营策略和产品结构，推进降本节支、管理创效，扩大对于有利于地方经济社会发展、“乘数效应”强、牵引作用大的基础设施和产业项目投资，引领带动各类所有制企业共同发展。

会议表示，要突出抓好科技创新能力提升，引导企业持续加大科技投入，完善科技创新体制机制，加强核心技术攻关和成果转化应用，助力高水平科技自立自强。突出抓好重大风险防控，推动企业树牢高质量发展理念，坚决遏制片面做大规模的冲动，坚决摒弃粗放式发展路子，严控债务、投资、合规经营等风险，确保取得实打实、经得起检验的经营业绩；要坚持党的领导加强党的建设，突出抓好党的政治建设，推动企业党的建设与生产经营深度融合，以严的基调推进正风肃纪反腐，切实营造风清气正的干事创业环境。

(责编：鲁婧、吕骞)

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