人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

连续150次发射成功！长征系列运载火箭再创新纪录

2023年07月27日11:07 | 来源：新华社
小字号

7月27日4时02分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，采取“一箭三星”方式，成功将遥感三十六号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（张英健 摄）

7月27日4时02分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，采取“一箭三星”方式，成功将遥感三十六号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（张英健 摄）

　　7月27日凌晨，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，采取“一箭三星”方式，成功将遥感三十六号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。本次发射是长征二号丁运载火箭第78次发射，也是长征系列运载火箭第480次发射。至此，长征系列运载火箭创下了连续150次发射成功的纪录。

　　长征二号丁运载火箭是常温液体二级运载火箭，起飞推力约300吨，对应700公里太阳同步圆轨道能力可达1.3吨，具备在酒泉、太原、西昌三大卫星发射中心不同轨道要求的单星、多星发射能力。本次任务是长征二号丁运载火箭本年度首次在西昌卫星发射中心执行发射任务。

　　针对发射场夏季高温多雨的气候特点，长征二号丁运载火箭基于以往多发任务积累的实战经验在技术细节上不断完善，在型号产品的设计、生产、存放、检验等各环节，做好了全箭以及地面设备的防雨防水措施。进场后，试验队第一时间对留场设备进行防雨检查，通过各项测试确保设备状态良好。

　　同时，为避免夏季高温影响整流罩内的温度条件，型号采用卫星所在层的塔架活动平台在临射前最后打开的策略，并对卫星整流罩内进行持续送风，为卫星提供舒适安全的环境条件。（记者宋晨）

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | 7组数据看上半年消费潜力逐步释放
　　
数读中国 | 上半年制造业投资保持较强增长韧性
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部