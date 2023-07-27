7月27日4时02分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，采取“一箭三星”方式，成功将遥感三十六号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（张英健 摄）

7月27日凌晨，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，采取“一箭三星”方式，成功将遥感三十六号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。本次发射是长征二号丁运载火箭第78次发射，也是长征系列运载火箭第480次发射。至此，长征系列运载火箭创下了连续150次发射成功的纪录。

长征二号丁运载火箭是常温液体二级运载火箭，起飞推力约300吨，对应700公里太阳同步圆轨道能力可达1.3吨，具备在酒泉、太原、西昌三大卫星发射中心不同轨道要求的单星、多星发射能力。本次任务是长征二号丁运载火箭本年度首次在西昌卫星发射中心执行发射任务。

针对发射场夏季高温多雨的气候特点，长征二号丁运载火箭基于以往多发任务积累的实战经验在技术细节上不断完善，在型号产品的设计、生产、存放、检验等各环节，做好了全箭以及地面设备的防雨防水措施。进场后，试验队第一时间对留场设备进行防雨检查，通过各项测试确保设备状态良好。

同时，为避免夏季高温影响整流罩内的温度条件，型号采用卫星所在层的塔架活动平台在临射前最后打开的策略，并对卫星整流罩内进行持续送风，为卫星提供舒适安全的环境条件。（记者宋晨）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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