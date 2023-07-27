人民网北京7月27日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，我国自主研发的海底地震勘探采集装备“海脉”今日在渤海海域正式投入使用，标志着我国在高端海洋油气勘探技术上获得突破，可以进一步提升海洋油气藏勘探精度，加大海洋油气勘探力度。

海底地震勘探是近年来快速兴起的海洋油气勘探技术，该技术可大幅提升油气勘探开发精度。“‘海脉’是我国自主研发制造的节点模式地震勘探采集装备，提升了对微弱信号的检测能力，能够捕捉到万米地层相当于蚊子声1/150大小的地震波信号，并据此描绘高清油气藏数据信息。”中国海油技术专家阮福明表示，“海脉”具有体积小、布放灵活、适应水深范围宽、超低频性能高等特点，如同“千里眼”一样可以看清埋藏几千米深的油气储层。

据介绍，本次作业过程中，作业人员将成千上万个“海脉”节点通过专业收放装备有规律地布放在海床指定位置，形成一个覆盖在海床上的巨大信息采集网。每个节点就像压在海底油藏“穴位”上的“听诊器”一样，接收来自海底地层反射的地震波信号，并以数据的形式存储记录下来，作业完成后将其收回，下载分析采集到的数据信息，进而处理成地震剖面，实现对地层的精准“号脉”。

“‘海脉’不仅可以对常规勘探装备难以实施的勘探盲区进行精细探测，而且能够在海上平台密集区或建有固定海洋设施的海域大量灵活部署。”中海油服物探事业部总经理周滨介绍说，它的成功应用，有助于更加清晰准确地获取更深地层和复杂地质构造下的油气藏信息，进一步提升海洋油气藏勘探精度和成熟油田海底油藏的动态监测水平。