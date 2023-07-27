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碳排放超10亿吨 加拿大森林大火已发展为全球性环境事件

2023年07月27日14:30 | 来源：人民网
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人民网北京7月27日电 （记者赵竹青）今年，加拿大遭遇史无前例的森林火灾。根据加拿大森林消防中心的最新数据，截至当地时间7月26日，全国累计发生4774处火灾，累计过火面积已超12.1万平方公里，超过了韩国国土面积（约10.3万平方公里），是我国2000-2021年累计森林火烧受灾面积的7.5倍。北京时间7月27日，中国科学院沈阳应用生态所研究员刘志华、大气物理所副研究员王哲在接受媒体采访时披露，目前加拿大林火的二氧化碳排放量已达到10亿吨。刘志华说，“加拿大林火排放的二氧化碳、甲烷和氧化亚氮等温室气体，对全球气候变暖造成不可忽视的影响，已发展为全球性环境事件。”

图片来源：加拿大森林消防中心

图片来源：加拿大森林消防中心

加拿大累计过火面积图。受访者供图

加拿大累计过火面积图。受访者供图

遥感技术是目前估算大尺度林火碳排放的有效手段，基于遥感观测的火烧碳释放强度和火烧面积，可实现林火碳释放的快速评估。据专家估算，截至目前，此次林火排放的甲烷和氧化亚氮的温室效应约相当于1.1亿吨的二氧化碳当量，加上直接排放的10亿吨二氧化碳，加拿大林火的温室气体排放量相当于11.1亿吨二氧化碳当量，已超过日本2021年全年能源相关的二氧化碳排放量（据国际碳计划的数据，2021年日本全年能源相关的二氧化碳排放量为10.67亿吨，居全球第五位）。此外，加拿大林火约有1/8发生在冻土区，促进了储存在冻土中的甲烷释放。

除了排放温室气体影响气候外，加拿大林火通过释放PM2.5、PM10、有机气溶胶、黑碳等空气污染物，造成环境影响，损害人体健康。截至目前，影响较大的跨境传输过程主要有四次，分别为5月17-26日、6月6-19日、6月23-30日和7月15-20日，均显著降低美国空气质量（达50μg/m3以上），造成航班取消、学校停课，严重扰乱生产生活秩序。其中，第二次传输过程使纽约市出现1960年以来最严重的污染天气。第三次传输过程使芝加哥6月27日的空气质量指数超标5.6倍。

加拿大林火释放的PM2.5受西风环流及天气动力作用，造成了长距离跨境传输。5月25日到达欧洲斯堪的纳维亚半岛，6月8日扩散至冰岛和格陵兰岛，6月26日波及欧洲大陆。6月27-30日的大气传输过程对欧洲地区PM2.5的贡献率在5μg/m3以上。此次传输过程还波及北非和亚洲地区，对我国西部地区PM2.5浓度的贡献约为1-2μg/m3。

此外，林火对森林生态系统造成严重影响。快速燃烧的林火，导致植被大量破坏和死亡，不但造成生物多样性损失，还导致动物失去栖息地和食物来源。此外，林火还会破坏植被覆盖层，导致土壤表层裸露，从而加剧土壤侵蚀、水土流失和山体滑坡等次生灾害发生频率。

如此大规模林火已经超出了自然变化范围，演变成一种破坏性的灾难。频繁、严重的火烧不但快速消耗植被和土壤中的碳储量，也会改变森林的自然演替，使生态系统退化为灌木或草地，严重降低生态系统的碳汇功能。因此，大规模森林火灾破坏了生态系统的平衡，而非传统认识的生态干扰过程。

近年来，随着气候变暖和人类活动影响不断加剧，极端林火频繁发生，例如，2019年亚马逊林火，10个月过火面积超9万平方公里；2019-2020年澳大利亚大火，一年间过火面积24.3万平方公里。加拿大的火烧季节通常将持续到10月份，此次林火火势有可能继续蔓延，灾害规模还会进一步扩大，持续刷新本国的历史记录。

据《2022年中国国土绿化状况公报》显示，我国森林面积约为231万平方公里（大概是加拿大森林面积的2/3），森林覆盖率约为24.02%，如此广泛的森林分布给我国森林防火工作带来了巨大挑战。多年来，中国政府坚持“预防为主 防救结合”的方针，通过全社会的共同努力，在林火防控方面积累了丰富的经验，成功降低了林火的发生率和灾害损失，火灾综合防控能力显著提升。根据估算，2000-2021年我国林火年均二氧化碳排放量约为1500万吨，仅占全球每年野火排放量的0.2%，展现出中国负责任大国的担当。

(责编：赵竹青、吕骞)
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