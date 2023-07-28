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能源催化转化全国重点实验室学术委员会正式成立

2023年07月28日14:41 | 来源：人民网
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人民网北京7月28日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院大连化学物理研究所获悉，7月28日，能源催化转化全国重点实验室（以下简称“实验室”）第一届学术委员会成立大会在该所召开。据悉，该实验室第一届学术委员会主任由何鸣元院士担任，包信和、陈军、刘中民、李灿、李亚栋、杨学明等20位院士以及黄倬、罗万明、俞振华等国内能源及其相关领域知名专家和学者共计32人担任学术委员会成员，旨在加快推进能源领域的科技创新，为助推“双碳”目标的实现“出谋划策”。

经中国科学院党组审议同意，大连化物所聘请加拿大皇家科学院院士、加拿大工程院院士陈忠伟担任实验室主任。陈忠伟在会上提到：“能源催化转化全国重点实验室学术委员会成立，是在深入贯彻党的二十大精神，加快推进国家重点实验室体系重组的背景下进行的。实验室未来将加强与国内外知名高校和骨干企业的战略合作，加快研究成果的工程化和规模化发展，积极推进清洁低碳、安全高效能源体系的建立。”

会上，陈忠伟为实验室第一届学术委员会成员颁发聘任证书，并正式宣布学术委员会成立。随后，何鸣元院士和谢在库院士分别围绕碳中和目标下的工程热化学以及“双碳”目标下的能源催化科技展望作相应报告，深入思考了当前形势下能源领域的发展方向。下午举行的能源催化转化全国重点实验室论坛将针对催化基础、电化学与储能、化石能源低碳利用、氢能与多能融合等领域召开分论坛，并邀请知名专家学者作学术报告。

实验室依托于大连化物所，作为中国科学院典型性重点实验室，已纳入全国重点实验室序列。该实验室以“能源科学与技术创新保障国家能源安全和可持续发展”为使命，聚焦国家能源安全和“双碳”目标，开发以合成气/甲醇、储能、氢能等为纽带的多种能源优势互补、耦合利用关键技术，为构建清洁低碳、安全高效的能源新体系提供高质量科技支撑。

(责编：赵竹青、吕骞)
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