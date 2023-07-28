原标题：“夜间接单保护限制”“客服绿色通道”……多措并举提升暑期兼职骑手保障

暑期来临，不少学生选择兼职做外卖骑手，为了帮助暑期兼职骑手更安全地配送，更快地熟悉跑单流程，美团配送近期升级暑期兼职骑手保障机制，包括夜间接单保护限制、客服绿色通道、线下一对一带跑的“师徒制”，以及新手收入引导、骑手关照单、骑手免责卡等，有效提升暑期兼职骑手的配送安全与跑单收入。

据悉，“夜间接单保护限制”新规计划在成都、重庆等城市开展试点，试点期间，满足相应累计接单量的安全骑手才能在深夜上线接单。为了帮助以暑期兼职骑手为代表的新骑手获得稳定收入，在白天时段的派单机制上，美团配送会对暑期兼职骑手进行派单倾斜，指派商家易找、顾客易找、距离近的订单，在安全配送的前提下，让暑期兼职骑手更好地建立跑单信心。

除此之外，针对暑期兼职骑手跑单过程中遇到的常见问题，美团配送通过机制优化，帮助暑期兼职骑手逐步适应。在培训方面，通过“师徒制”，设立现金奖励鼓励老骑手作为带教师傅，对暑期兼职骑手进行一对一线下指导和带跑，传授跑单技巧，师徒制自推出以来，超过3万名骑手报名成为导师；在安全方面，为暑假骑手安排线上和线下的安全知识培训学习，确保他们熟知配送安全知识；在申诉规则方面，通过“免责卡”给到额外的免责机会，用以消除因App操作不熟练等非主观因素导致的违规；在订单机制方面，将根据他们的跑单能力调整接单上限，引导合理安排跑单时间；在收入方面，推出“新手收入引导”，根据过往骑手跑单数据，帮助新骑手更合理的设定收入目标，制定跑单计划。

进入暑期以来，北京海淀世纪城站已经有10名暑期兼职骑手入职。入职两周的黄瑞表示，“选择跑外卖，一方面是想挣点学费和生活费，另一方面也想丰富社会经验，锻炼沟通能力。这两周跑下来，感觉送外卖不是想象中那么简单，经常在取餐交餐的时候遇到这样那样的问题，还好有师傅带着我跑，给到我很多及时的帮助”。海淀世纪城站的赵站长建议，“跑单讲究熟能生巧、循序渐进。新手开局，可以先在下午非高峰期练手，平时还要多跟老骑手请教，熟悉App操作。最近天气热，每天早会我也会叮嘱大家做好防暑措施，没单的时候可以到就近的骑手驿站休息喝水。”

美团配送相关负责人表示，“我们欢迎每一位来兼职的暑期骑手，希望他们能够有一段愉快、充实的暑期经历，与此同时，暑期兼职骑手因配送技巧和路况环境不熟、社会阅历较少等原因，需要我们更多的关注，我们将继续从产品体验、派单机制、培训学习等方面，不断完善暑期兼职骑手和新骑手的保障机制”。（工人日报客户端记者 车辉）

(责编：董童、李源)

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