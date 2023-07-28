人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

美团配送：升级保障机制 提升暑期兼职骑手的配送安全与跑单收入

2023年07月28日15:50 | 来源：工人日报客户端
小字号

原标题：“夜间接单保护限制”“客服绿色通道”……多措并举提升暑期兼职骑手保障

暑期来临，不少学生选择兼职做外卖骑手，为了帮助暑期兼职骑手更安全地配送，更快地熟悉跑单流程，美团配送近期升级暑期兼职骑手保障机制，包括夜间接单保护限制、客服绿色通道、线下一对一带跑的“师徒制”，以及新手收入引导、骑手关照单、骑手免责卡等，有效提升暑期兼职骑手的配送安全与跑单收入。

据悉，“夜间接单保护限制”新规计划在成都、重庆等城市开展试点，试点期间，满足相应累计接单量的安全骑手才能在深夜上线接单。为了帮助以暑期兼职骑手为代表的新骑手获得稳定收入，在白天时段的派单机制上，美团配送会对暑期兼职骑手进行派单倾斜，指派商家易找、顾客易找、距离近的订单，在安全配送的前提下，让暑期兼职骑手更好地建立跑单信心。

除此之外，针对暑期兼职骑手跑单过程中遇到的常见问题，美团配送通过机制优化，帮助暑期兼职骑手逐步适应。在培训方面，通过“师徒制”，设立现金奖励鼓励老骑手作为带教师傅，对暑期兼职骑手进行一对一线下指导和带跑，传授跑单技巧，师徒制自推出以来，超过3万名骑手报名成为导师；在安全方面，为暑假骑手安排线上和线下的安全知识培训学习，确保他们熟知配送安全知识；在申诉规则方面，通过“免责卡”给到额外的免责机会，用以消除因App操作不熟练等非主观因素导致的违规；在订单机制方面，将根据他们的跑单能力调整接单上限，引导合理安排跑单时间；在收入方面，推出“新手收入引导”，根据过往骑手跑单数据，帮助新骑手更合理的设定收入目标，制定跑单计划。

进入暑期以来，北京海淀世纪城站已经有10名暑期兼职骑手入职。入职两周的黄瑞表示，“选择跑外卖，一方面是想挣点学费和生活费，另一方面也想丰富社会经验，锻炼沟通能力。这两周跑下来，感觉送外卖不是想象中那么简单，经常在取餐交餐的时候遇到这样那样的问题，还好有师傅带着我跑，给到我很多及时的帮助”。海淀世纪城站的赵站长建议，“跑单讲究熟能生巧、循序渐进。新手开局，可以先在下午非高峰期练手，平时还要多跟老骑手请教，熟悉App操作。最近天气热，每天早会我也会叮嘱大家做好防暑措施，没单的时候可以到就近的骑手驿站休息喝水。”

美团配送相关负责人表示，“我们欢迎每一位来兼职的暑期骑手，希望他们能够有一段愉快、充实的暑期经历，与此同时，暑期兼职骑手因配送技巧和路况环境不熟、社会阅历较少等原因，需要我们更多的关注，我们将继续从产品体验、派单机制、培训学习等方面，不断完善暑期兼职骑手和新骑手的保障机制”。（工人日报客户端记者 车辉）

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
台风“杜苏芮”登陆 水利部启动水旱灾害防御Ⅲ级应急响应
　　人民网北京7月28日电 （欧阳易佳）今年第5号台风“杜苏芮”于7月28日上午9时55分前后在福建晋江沿海登陆，登陆时为强台风级，中心附近最大风力15级（50米每秒），预计“杜苏芮”将以每小时25公里左右的速度向北偏西方向移动。水利部于7月28日12时针对北京、天津、河北、河南、山东、山西六省市启动洪水防御Ⅲ级应急响应，由国家防总副总指挥、水利部部长李国英等领导带队的8个工作组分赴北京、天津、河北、山西、河南等地和南水北调中线沿线协助指导防御工作。…
产业观察：汽车流通发展促进绿色循环消费
　　发展循环经济是提升资源利用效率、减少温室气体排放的重要路径。当前，通过发展循环经济，推动实现绿色增长和气候目标日益成为全球共识和努力方向。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部