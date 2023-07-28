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台风“杜苏芮”登陆 水利部启动水旱灾害防御Ⅲ级应急响应

2023年07月28日16:01 | 来源：人民网
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人民网北京7月28日电 （欧阳易佳）今年第5号台风“杜苏芮”于7月28日上午9时55分前后在福建晋江沿海登陆，登陆时为强台风级，中心附近最大风力15级（50米每秒），预计“杜苏芮”将以每小时25公里左右的速度向北偏西方向移动。水利部于7月28日12时针对北京、天津、河北、河南、山东、山西六省市启动洪水防御Ⅲ级应急响应，由国家防总副总指挥、水利部部长李国英等领导带队的8个工作组分赴北京、天津、河北、山西、河南等地和南水北调中线沿线协助指导防御工作。

水利部预计，受台风“杜苏芮”登陆影响，太湖流域（片）闽江、晋江、九龙江、瓯江、椒江、甬江，长江中游鄱阳湖水系饶河、信江及沿江支流青弋江、水阳江、滁河，淮河中游干流及支流涡河，黄河下游支流大汶河，海河流域滦河、北三河、永定河、大清河、子牙河，辽河上游干流等河流将出现明显涨水过程。其中海河流域北运河、永定河、大清河水系拒马河、子牙河水系滹沱河及滏阳河等河流可能发生编号或超警以上洪水，暴雨区内部分中小河流可能发生较大洪水。

28日上午，李国英主持专题会商，滚动研判第5号台风“杜苏芮”暴雨洪水态势，重点部署海河等流域场次洪水防御工作，并向相关省市和流域机构等单位发出通知，要求密切监视第5号台风“杜苏芮”发展动态，加强预报预警，滚动会商研判，科学调度大中型水库拦洪错峰，加强堤防巡查防守和蓄滞洪区运用准备，高度重视小型水库安全度汛、中小河流洪水和山洪灾害防御等工作，确保人民群众生命安全。

据悉，水利部将密切监视台风“杜苏芮”发展动向，滚动会商研判，强化监测预报预警、水工程调度、山洪灾害防御和水库安全度汛等措施，全力指导地方做好暴雨洪水防御和海河流域防洪工作。

(责编：罗知之、吕骞)
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