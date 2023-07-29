原标题：激发边缘无限潜能 英特尔与千行百业共同推动数智化转型

7月28日，英特尔网络与边缘产业高层峰会在南京举办。会上，英特尔公司高级副总裁兼网络与边缘事业部总经理Sachin Katti、英特尔公司企业副总裁兼网络与边缘解决方案事业部总经理Dan Rodriguez及英特尔公司副总裁兼网络与边缘事业部中国区总经理陈伟介绍了英特尔在网络与边缘领域的全球及中国战略、产品进展及生态建设情况，重申了中国市场在英特尔网络与边缘业务发展中的重要地位。

当下，企业为提高竞争力并降低总成本，正通过在边缘采用人工智能处理数据的形式，来加速对其业务进行数字化和智能化转型，这为边缘计算带来巨大的市场机会。据调研机构预测，到2025年，75%由企业生成的数据将在传统数据中心或云之外进行创建和处理；到2026年，50%的边缘部署将涉及机器学习；86%的边缘开发人员将瞄准基于人工智能的应用程序；边缘的人工智能推理将是数据中心的3倍。

尽管边缘人工智能可通过本地数据处理，帮助企业实现业务转型，但目前企业在部署边缘人工智能时，仍面临由基础设施条件不足、数据孤岛及远程运营带来的诸多挑战。十多年来，英特尔通过打造创新的软硬件产品组合极大程度上解决了这些挑战，在推动现实世界基础设施进行数字化转型方面做出贡献。

Sachin Katti表示，放眼全球市场，边缘计算机遇无限，蕴含着高达4450亿美元的市场机会。长期以来，英特尔一直与包括中国企业在内的生态伙伴深入合作，通过广泛的创新软硬件产品组合推动从云到网络到边缘的软件定义变革，优化客户从开发、部署、运营、管理、连接到保护分布式边缘基础设施过程中的体验，并在零售、医疗、工业、制造、能源、智慧城市等众多领域共推边缘解决方案的部署，从而加速各行各业的数字化转型。

为推动各行各业实现可持续的数字化转型，英特尔还通过打造云边端全场景解决方案助力行业高效低碳发展。王稚聪谈到，数字经济已成为经济高质量发展的重要支撑，在中国经济发展回稳走强之际，人工智能与可持续发展已成为驱动经济结构性转型的源动力。英特尔将持续支撑行业AI场景落地，并通过践行绿色发展理念，不断驱动PC、数据中心的绿色化发展，以及智慧边缘的‘双碳’行业应用部署，从而积极构建一个可持续、数字化的未来。

为扩大各行各业数字化转型的规模，英特尔一直在持续推出从云网络到移动和电信网络、从托管边缘到网络边缘再到本地边缘的软件定义的、可编程软硬件产品组合。现场还展示了适用于机器人和沉浸式视频墙等实时计算密集型边缘用例的第13代英特尔酷睿处理器系列；可为边缘本机应用程序提供更节能的性能，适用于零售标牌、自助服务终端、销售点系统、便携式医疗成像设备及办公自动化设备等的英特尔凌动x7000E系列、英特尔酷睿i3处理器和英特尔处理器N系列；集成了加速功能，与上一代相比，能够在不增加功耗的情况下提供两倍容量，并额外节省高达20%的能耗，从而满足关键的性能、扩展和能效要求的英特尔第四代英特尔至强可扩展处理器。

同样在软件上，英特尔的投入同样巨大。面向5G核心网推出的英特尔基础设施电源管理器参考软件可将运行时CPU平均能耗降低30%，这有助于降低总拥有成本，并加速实现净零排放的目标；针对vRAN推出的FlexRAN参考软件拥有数百个许可证持有者；一直在持续更新迭代的以OpenVINO为代表的软件工具，更是在今年发布了功能更加强大的全新英特尔OpenVINO 2023.0版本。

在提供全栈式产品组合的基础上，英特尔还建立了一个广泛的生态系统，并与众多包括中国企业在内的生态伙伴携手推动千行百业的数智化转型。在医疗、智慧城市、电信、金融、能源等领域实现不同程度的数字技术落地。

陈伟谈到，长期以来，英特尔一直秉承‘水利万物而不争’的生态理念，广泛发挥连接、赋能、融合的作用，支持中国生态伙伴的不断成长和业务发展。面向数智化驱动的产业变革，英特尔将继续以客户为中心优化软硬件产品和方案、以共赢为目标完善技术支持和生态计划、以人才为基石，激发创新，解锁网络与边缘的无限潜能。（文/郑伟）

(责编：崔元苑、李源)

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