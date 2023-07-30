记者日前从中国证监会获悉，为推动北京证券交易所高质量发展，根据证券法、《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定》等相关规定，证监会起草了《证券公司北京证券交易所股票做市交易业务特别规定（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。其中，在资格准入方面，规定根据北交所特点，对北交所做市商门槛进行了调整完善。

证监会资料图

具体来看，规定提出，对专门申请北交所做市商资格的证券公司，在科创板做市商条件的基础上适当调整有关资本实力和分类评价要求，净资本由100亿元调整至50亿元，连续三年分类评级为A类A级（含）以上调整至近3年分类评级有1年为A类A级（含）以上且近1年分类评级为B类BB级（含）以上。同时，新增更加符合北交所特点的两项指标，即在北交所保荐上市公司家数排名前20或最近一年新三板做市成交金额排名前20，其他条件保持不变。

在规则衔接方面，为做好与《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定》之间的衔接，规定明确：一是除准入条件外，关于证券公司准入程序、义务履行、做市商券源、风险管理、异常交易监控等其他规定，参照科创板做市规定执行。二是依据科创板做市规定取得上市证券做市交易业务资格的，仍可在北交所按照规定开展证券做市交易业务。

在监管执法方面，规定提出，中国证监会及其派出机构依照相关法律法规规定，对证券公司北交所股票做市业务实施监督管理，进行现场或非现场检查，并对有关违法违规行为采取监管措施和行政处罚。同时，授权北交所制定业务规则，规定做市商权利义务，并实施自律管理。（记者刘羽佳、姚均芳）

(责编：赵欣悦)

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