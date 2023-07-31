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国家发展改革委部署加大宏观政策调控力度等六方面任务

2023年07月31日05:59 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月30日电（记者陈炜伟、周圆）国家发展改革委30日召开2023年上半年发展改革形势通报会。会议提出了加大宏观政策调控力度、促消费扩投资、支持实体经济发展、深化改革开放、夯实经济安全根基、保障和改善民生等六方面任务。

　　会议分析指出，要充分看到国民经济持续恢复、总体回升向好，高质量发展扎实推进，社会大局保持稳定。这些成绩是在外部需求走弱、国际环境变化对我不利影响加大，国内周期性结构性矛盾交织叠加、一些领域风险隐患逐步显现的情况下实现的，符合预期，实属来之不易。同时，要正视国内需求不足、一些企业经营困难、部分领域存在风险隐患、外部环境复杂严峻等新的困难挑战。更要深刻认识到，中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，新发展格局正在加快构建，高质量发展正在全面推进，经济发展具有良好支撑和有利条件，有信心、有条件、有能力推动经济结构持续向优、增长动能持续增强、发展态势持续向好。

　　会议提出，要坚持稳字当头、稳中求进，扎实推动发展改革工作取得新成效。

　　一是加大宏观政策调控力度，精准有力实施宏观调控，强化宏观政策统筹协调和预研储备，扎实做好预期引导。

　　二是促消费扩投资，促进大宗消费稳步恢复和扩大，推动服务消费保持较快增长，激活民间投资，发挥政府投资引导作用，释放推动区域城乡协调发展过程中的需求潜力。

　　三是支持实体经济发展，加快现代化产业体系建设，推进高水平科技自立自强，推动传统产业改造升级，加快培育壮大战略性新兴产业，综合施策帮助企业减负增效。

　　四是深化改革开放，切实落实“两个毫不动摇”，持续推进关键环节改革，加快建设更高水平开放型经济新体制。

　　五是夯实经济安全根基，强化粮食和重要农产品稳产保供，加强能源资源安全保障能力建设，推动产业链供应链补链、延链、升链、建链，有力有效维护数据安全。

　　六是在发展中保障和改善民生，加力做好高校毕业生等重点群体就业工作，持续促进居民增收，提高公共服务和社会保障水平。

(责编：胡永秋、白宇)
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