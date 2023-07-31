本报记者 罗珊珊

图①：在新疆阿拉山口综合保税区内的跨境电子商务分拣清关中心，货车等待装车。

新华社记者 丁 磊摄

图②：浙江金华金义综合保税区，工人在分拣跨境商品。

胡肖飞摄（影像中国）

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跨境电商发展速度快、市场潜力大、带动作用强，已成为外贸高质量发展的新引擎。上半年，我国跨境电商进出口保持向好发展势头，有效助力我国外贸稳规模优结构。企业探索、政策助力、多措并举，将为跨境电商打开更广阔的发展空间。

近年来，我国跨境电商快速发展，在“买全球、卖全球”方面的优势持续巩固、潜力持续释放，成为外贸高质量发展的新引擎。海关数据显示，2022年我国跨境电商进出口规模首次超过2万亿元，达到2.1万亿元，比2021年增长7.1%，占全国货物贸易进出口总值的4.9%。

今年上半年，面对复杂严峻的外部环境，我国外贸进出口规模在历史同期首次突破20万亿元，展现较强韧性。上半年，我国跨境电商进出口1.1万亿元，同比增长16%。其中，出口8210亿元，增长19.9%，进口2760亿元，增长5.7%，保持向好发展势头，有效助力我国外贸稳规模优结构。

快速发展，跨境电商成规模

江苏苏州吴江区，江苏华佳丝绸股份有限公司的生产车间里，捻线、织造、裁剪、缝纫等各条生产线有序运转。库房里，打包好的真丝面料和服装整齐摆放，等待发往世界各地。

“我们正不断开辟新的市场和出口渠道以保持业务发展，通过大数据分析市场需求，驱动订单优化，跨境电商推动我们实现柔性制造，用更少的成本覆盖更广阔的市场。”华佳丝绸销售总监王永瑜说，去年8月，企业试水跨境电商B2B（企业对企业）出口业务，今年上半年，企业通过跨境电商出口总额已超2000万元。

借着跨境电商的东风，吴江区的丝绸产品加快涌向海外市场。据吴江海关统计，目前吴江区已有跨境电商备案企业160家。今年上半年，吴江区丝绸产品出口2.34亿元，同比增长56.4%。

跨境电商发展速度快、市场潜力大、带动作用强，能够低成本高效率匹配供需，为更多的企业和终端消费者提供个性化优质服务。近年来，我国跨境电商发展取得可喜进展。商务部数据显示，跨境电商货物进出口规模占外贸比重由5年前的不足1%上升到目前的5%左右。

“跨境电商正在从外贸新业态转变为外贸新常态。”中国贸促会研究院院长赵萍认为，当前跨境电商发展呈现三大趋势——一是跨境电商市场需求常态化。国内国际的线上消费习惯已经形成，为跨境电商发展奠定了市场基础。二是跨境电商规则制度化。跨境电商相关的多双边规则不断完善，为跨境电商发展提供了制度保障。三是跨境电商独立站模式崛起。最近两年，私域流量业态在电商领域兴起，品牌企业在线上建立自主经营的手机应用软件直接触达用户。跨境电商的发展模式转向平台模式与独立站模式并存的发展态势，为跨境电商发展创造了新的增长点。

业态完善，助力更多品牌出海

随着跨境电商不断发展，海外仓等配套新业态加快完善。

浙江杭州余杭区，浙江双枪科技股份有限公司稳步推进跨境电商出口海外仓业务。“传统外贸是等着别人给订单，我们的议价能力比较弱，跨境电商给我们的品牌出海提供了新的渠道和机会。”双枪科技关务负责人余家琦介绍，“我们的出口产品主要有竹筷、砧板等，一直都是以销往国外各大卖场为主。现在，我们开始拓展市场，加大在海外电商平台的市场投入。”

直接面向消费者，也意味着响应速度要更快。跨境电商出口海外仓由于提前备货、批量运输和本地退换的灵活经营优势，成为跨境电商企业出口的重要通道和增长动能。“现在，国外的消费者在平台下单后，我们可以从海外仓直接发货，购物体验更好，对于提升口碑和知名度都很有帮助。”余家琦表示。据介绍，目前杭州海关已完成415家跨境电商出口海外仓企业备案。

近日，上海市商务委会同海关、税务、外管等部门上线跨境电商海外仓综合服务平台，集成海外仓货物出口通关、境外销售、国际物流等信息，构建海外仓境内外全流程数字化贸易闭环，有效解决跨境电商企业在海外仓出口中面临的数据归集、出口退税、收结汇等痛点堵点，进一步释放跨境电商出口海外仓发展潜力。

在跨境电商综合试验区等政策带动下，我国跨境电商生态不断完善。数据显示，我国跨境电商主体已超10万家，建设独立站超20万个，综试区内跨境电商产业园约690个，与29个国家签署双边电子商务合作备忘录。

空间广阔，多措并举促发展

跨境电商是正在成长的外贸增长点，但同时也面临挑战。有专家认为，本地化是很多跨境电商企业出海面临的一大难题。如何满足当地需求、应对行业壁垒、符合监管要求，需要企业立足海外市场综合情况，高效组织国际供应链，提供更好的服务和产品。

如何更好抓住跨境电商发展新机遇？赵萍认为，企业要深入了解跨境电商领域的前沿规则，用好规则，做好合规，同时要根据自身特点选择合适的跨境电商模式。还要顺应绿色发展的大势，在生产方式、运输方式、包装方式等方面减少环境污染，探索建设通过跨境电商渠道出口的外贸产品全生命周期碳足迹追踪体系，在全球贸易的绿色转型中抓住更多新的发展机遇。

促进跨境电商发展，一揽子举措持续发力。商务部表示，将发展“跨境电商+产业带”，依托我国165个跨境电商综合试验区，结合各地的产业禀赋和区位优势，推动更多地方特色产品更好地进入国际市场。同时，支持指导跨境电商综合试验区进一步优化服务平台功能，引导海外仓企业对接线上综合服务平台，力争集通关、税收、金融、海外仓储功能于一体，实现“一点接入、一站式”综合服务。

各地也在积极推动跨境电商高质量发展。近日，上海出台《上海市推进跨境电商高质量发展行动方案（2023—2025年）》，提出持续推进跨境电商示范园区建设、实施“出海优品”行动计划、提升跨境电商公共服务能级等18项重点工作任务。山东提出，力争到2025年，全省打造20个跨境电商特色产业带，培育100个具有较强国际竞争力的跨境电商知名品牌，孵化1000家跨境电商新锐企业。

《 人民日报 》（ 2023年07月31日 06 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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