原标题：“电动自行车锂电池安全”调研座谈会在京举行

7月28日，民生出行·安全为本——电动自行车锂电安全调研座谈会在北京人民日报社新媒体大厦召开。本次座谈会聚焦分析、还原电动自行车锂电池安全问题真相，探讨行业发展面临的挑战以及解决办法，邀请政府部门、智库、媒体、企业等50余人深入交流。一套从政策法规、产业标准、市场监管、生产规范到消费者认知的全产业链电动自行车锂电安全生态模式有望由此诞生。

电动自行车作为新能源产业，有助于中国实现“双碳”目标，其配备的锂电池安全问题不容忽视。在主题发言环节中，各界代表就我国电动自行车及锂电池的发展态势、标准规范、安全监管作出说明，并对促进行业高质量发展、规避由锂电池引发的安全事故提出建议。以《电动自行车锂电池安全性如何保证》和《如何加强电动自行车锂电池安全监管》为主题，本次座谈会设立了圆桌对话环节。对话人指出当前锂电池市场存在标准执行不严、网购渠道疏于监管、质量良莠不齐、非法改装等问题，这给电动自行车使用造成安全隐患。应对挑战，提高电动自行车车型准入要求、选择正规厂商产品、追踪电池动向、加大换电柜建设等措施有望起到积极作用。

大会还进行了《电动自行车锂电池安全白皮书》启动仪式，旨在引导和促进电动自行车行业安全应用锂电池的规范发展。（唐雅晴）

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经