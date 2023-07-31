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发改委：促消费政策不是所谓的“掏空钱包”“透支需求”

2023年07月31日17:12 | 来源：人民网
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人民网北京7月31日电 （记者王震）7月31日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍恢复和扩大消费的措施有关情况。国家发展改革委副主任李春临在会上表示，居民消费是满足居民美好生活愿望的关键环节，促消费政策不是所谓的“掏空钱包”“透支需求”。

“促消费政策的出发点是帮助居民节约开支，买到物美价廉的商品，买到更有科技含量、更符合需求的新产品、新服务，避免不法'套路'、假冒伪劣等产品。政府施策更有效、更惠民，老百姓消费和福利就能同步得到提升。”李春临表示，这次印发的《关于恢复和扩大消费的措施》中举措共有20条，希望通过优化政策和制度设计，进一步满足居民消费需求，释放消费潜力。

一是稳定大宗消费。《措施》明确提出因地制宜优化汽车限购措施、畅通二手车市场流通、加强汽车消费金融支持。支持刚性和改善性住房需求，提升家装家居和电子产品消费。有关部门陆续出台措施，比如发改委出台的汽车和电子产品促消费政策措施，商务部牵头出台的家居促消费政策措施等，都是基于这样的考虑。

二是扩大服务消费。引导各地因地制宜优化餐饮场所延长营业时间相关规定，支持餐饮消费持续复苏并带动就业。优化演出赛事活动审批程序，增加文化体育休闲消费供给，比如贵州的村超总决赛刚刚结束，带动了许多乡村消费。逐步将符合条件的“互联网+”医疗服务纳入医保支付范围等。

三是促进农村消费。《措施》提出开展绿色产品下乡、完善农村电子商务和快递物流配送体系等政策。大力发展乡村旅游、鼓励特色产品进城，推动乡村承接更多城镇消费需求，提高农村居民消费能力。

四是拓展新型消费。丰富应用场景，加快传统消费数字化转型，推动新一代信息技术与更多消费领域融合应用，积极发展绿色低碳消费市场，通过提升供给质量创造新的消费需求。

五是完善消费设施。有效提升和改善消费条件，帮助群众更方便、快捷、舒心地消费和购物。

六是优化消费环境。全面开展放心消费行动，完善重点消费领域标准。有序破除体制机制障碍和隐形壁垒，持续完善促进消费长效机制。

(责编：王震、吕骞)
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