原标题：多部委详解促消费一揽子措施

“促消费是当前恢复和扩大需求的关键，关系着更好满足人民群众对美好生活的期待和向往，对筑牢经济回升向好的基础也十分重要。”在7月31日举行的国务院政策例行吹风会上，国家发展改革委副主任李春临表示。

上半年，我国消费市场整体处在恢复过程中，餐饮、影院等线下场景快速复苏，体育赛事、演唱会等也陆续恢复。“但一些消费品类增长势头仍不稳固，一些居民朋友消费信心不强、顾虑不少，一些领域消费体验不佳、感受不好，需要政策进一步加力。”李春临说。

为促进大宗商品重点领域消费恢复，国家发展改革委联合有关部门，制定出台促进汽车消费、电子产品消费的政策措施。完善促进消费体制机制部际联席会议制度各成员单位也围绕促进消费的重点难点问题，制定实施促进家居消费等政策举措。近日，经国务院同意，国家发展改革委《关于恢复和扩大消费的措施》由国务院办公厅转发各地各部门，它与各领域、各品类重点政策一道形成促进消费的一揽子政策体系。

针对关于促消费的不同声音，李春临回应，促消费政策不是所谓的“掏空钱包”“透支需求”，促消费政策的出发点是帮助居民节约开支，买到物美价廉的商品，买到更有科技含量、更符合需求的新产品、新服务，避免不法“套路”、假冒伪劣等产品。商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋表示，下一步，商务部将继续坚持“政策+活动”双轮驱动，突出政府搭台、企业唱戏、百姓受益，进一步做实做细“消费提振年”。

就业是民生之本、收入是民生之源，就业和收入都是影响消费的重要因素。李春临表示，将落实就业优先政策，加强困难群体就业兜底帮扶，推动更多低收入群体迈入中等收入行列，多渠道增加中低收入群众要素收入，多渠道增加城乡居民财产性收入，推动居民收入增长与经济增长基本同步，提高居民消费意愿。

当前正值暑期，许多景区重现“人山人海”景象。对此，文化和旅游部产业发展司司长缪沐阳表示，下一步，将从着力完善政策环境和抓好平台载体建设两方面发力，进一步丰富优质产品供给，完善旅游服务功能、规范旅游市场秩序、强化旅游安全保障。推进文商旅体深度融合，创新消费场景，培育新型业态和消费模式，打造政府、商家、居民、消费者共建、共治、共享的文旅消费生态。

改善消费环境是恢复扩大消费的重要支撑。市场监管总局执法稽查局局长况旭表示，将从建制度、守底线、拉高线三个方面，营造放心消费环境，推动消费提质扩容。聚焦消费领域的新情况新问题，不断完善法规机制，夯实消费环境制度基础。持续加强监管执法，净化市场消费环境，提升群众日常消费的满意度。全面开展放心消费行动，提升消费环境的软实力，增强消费者获得感。（记者 顾阳）

(责编：曹淼、李源)

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