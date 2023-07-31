人民网北京7月31日电 （欧阳易佳） 7月31日中午，国家防总副总指挥、水利部部长李国英紧急主持召开会商会，滚动分析研判海河流域雨情、水情、汛情发展态势，对海河流域防汛抗洪工作进行再安排、再部署、再落实。

受台风“杜苏芮”减弱低压环流和冷空气共同影响，海河流域永定河干支流、大清河北支拒马河、滹沱河和滏阳河支流等13条河流发生超警以上洪水，其中拒马河等4条河流发生超保证洪水。海河流域子牙河、永定河、大清河相继发生编号洪水，海河流域发生流域性较大洪水。子牙河系大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区、大清河系小清河分洪区已相继启用。海河流域防汛已进入关键时刻。

李国英强调，一要根据当前子牙河、永定河、大清河发生编号洪水情况，及时发布海河流域发生较大洪水信息，同时要根据流域洪水实时情况相应调整响应级别，并落实相应应对措施。二要随着海河流域发生流域性较大洪水，海河流域防汛最关键时刻已经到来。水利系统有关单位、人员的认识、行动都要到位，要以结果为导向，盯紧关键部位的关键信息，一切措施都要服务于防御流域性较大洪水。三要在线监测洪水实时变化情况，并根据监测情况及时调整洪水防御措施。四要精准预报、精准监测、精准发布洪水情况，特别是要主动精准发布有关防御部署、蓄滞洪区运用、人员转移和工程调度情况，提前告知社会公众。五要立足本站，强化河流洪水演进传导预报，提前向下一个站点（断面）发布洪水预报信息。六要抢在洪水到达之前把相关防御措施落实到位，尤其是对蓄滞洪区内需要转移人员，地方政府一定要做到应撤必撤、应撤全撤、应撤早撤，确保人员安全。

(责编：孙红丽、吕骞)

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