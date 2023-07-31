人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

海河流域发生流域性较大洪水 水利部滚动安排部署防御工作

2023年07月31日19:40 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月31日电 （欧阳易佳） 7月31日中午，国家防总副总指挥、水利部部长李国英紧急主持召开会商会，滚动分析研判海河流域雨情、水情、汛情发展态势，对海河流域防汛抗洪工作进行再安排、再部署、再落实。   

受台风“杜苏芮”减弱低压环流和冷空气共同影响，海河流域永定河干支流、大清河北支拒马河、滹沱河和滏阳河支流等13条河流发生超警以上洪水，其中拒马河等4条河流发生超保证洪水。海河流域子牙河、永定河、大清河相继发生编号洪水，海河流域发生流域性较大洪水。子牙河系大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区、大清河系小清河分洪区已相继启用。海河流域防汛已进入关键时刻。

李国英强调，一要根据当前子牙河、永定河、大清河发生编号洪水情况，及时发布海河流域发生较大洪水信息，同时要根据流域洪水实时情况相应调整响应级别，并落实相应应对措施。二要随着海河流域发生流域性较大洪水，海河流域防汛最关键时刻已经到来。水利系统有关单位、人员的认识、行动都要到位，要以结果为导向，盯紧关键部位的关键信息，一切措施都要服务于防御流域性较大洪水。三要在线监测洪水实时变化情况，并根据监测情况及时调整洪水防御措施。四要精准预报、精准监测、精准发布洪水情况，特别是要主动精准发布有关防御部署、蓄滞洪区运用、人员转移和工程调度情况，提前告知社会公众。五要立足本站，强化河流洪水演进传导预报，提前向下一个站点（断面）发布洪水预报信息。六要抢在洪水到达之前把相关防御措施落实到位，尤其是对蓄滞洪区内需要转移人员，地方政府一定要做到应撤必撤、应撤全撤、应撤早撤，确保人员安全。

(责编：孙红丽、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家出台恢复和扩大消费20条措施 形成促进消费一揽子政策体系
　　“促消费政策不是所谓的‘掏空钱包’‘透支需求’”“持续扩大就业、促进居民增收，是提高居民消费能力、提升居民消费意愿、释放居民消费潜力的有效手段”“改善消费环境是恢复扩大消费的一个重要支撑”…… 近日，《关于恢复和扩大消费的措施》（以下简称《措施》）经国务院同意，已由国务院办公厅转发各地方、各部门，并向社会公开发布。 7月31日，在国新办举行的恢复和扩大消费的措施国务院政策例行吹风会上，国家发展改革委副主任李春临、工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼、商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋、文化和旅游部产业发展司司长缪沐阳、市场监管总局执法稽查局局长况旭介绍了《措施》有关情况，并回答记者提问。…
海河流域发生流域性较大洪水 水利部滚动安排部署防御工作
　　人民网北京7月31日电 （欧阳易佳） 7月31日中午，国家防总副总指挥、水利部部长李国英紧急主持召开会商会，滚动分析研判海河流域雨情、水情、汛情发展态势，对海河流域防汛抗洪工作进行再安排、再部署、再落实。 受台风“杜苏芮”减弱低压环流和冷空气共同影响，海河流域永定河干支流、大清河北支拒马河、滹沱河和滏阳河支流等13条河流发生超警以上洪水，其中拒马河等4条河流发生超保证洪水。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部