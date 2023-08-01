原标题：“消费提振年”下半场开启 多项利民措施在路上

“消费提振年”进入下半场。国家发改委日前出台《关于恢复和扩大消费的措施》（以下简称《措施》），从6个方面提出20条提振消费的具体举措。国家发改委副主任李春临今天在国务院新闻办公室举行的恢复和扩大消费的措施国务院政策例行吹风会上说，促消费政策不是“掏空钱包”“透支需求”，其出发点是帮助居民节约开支，买到物美价廉的商品，买到更有科技含量、更符合需求的新产品、新服务。

李春临说，上半年，我国餐饮收入同比增长21.4%，国内旅游总人次、旅游收入同比分别增长63.9%、95.9%，已恢复至疫情前水平。“但我们也注意到，一些消费品类增长势头仍不稳固，一些居民朋友的消费信心不强、顾虑不少，一些领域消费体验不佳、感受不好，需要政策进一步加力。”李春临表示，出台《措施》就是希望通过优化政策和制度设计，进一步满足居民消费需求，释放消费潜力。

今天的吹风会也介绍了促进汽车和电子产品消费、家居消费的举措。工信部消费品工业司司长何亚琼表示，为促进电子产品消费，工信部有4个方面举措，包括研究制定推进视听电子产业高质量发展的政策文件，继续丰富虚拟现实设备、智慧健康养老产品和服务的有效供给，开展畅通消费电子内循环系列行动，以及加快释放特定群体消费潜力。

商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋介绍，商务部将从绿色化、智能化、适老化3个方面发力，“聚焦老百姓在家居消费、家装过程中所遇到的一些急难愁盼问题，涉及样板间、回收站、储藏室、周转房等，引导企业在这方面进行探索，更好满足老百姓对品质家居生活需要”。

市场监管总局执法稽查局局长况旭说，市场监管总局将从建制度、守底线、拉高线3个方面入手，着力营造放心的消费环境，推动消费提质扩容。在制度建设方面，将聚焦盲盒经营、免税品网购、新能源汽车等新业态，出台规范指引、开展行政指导、实施缺陷产品召回，指导免税、盲盒、电商等新兴领域改善售后服务。

上半年，我国社会消费品零售总额实现22.75万亿元，同比增长8.2%。“从多个领域看，居民消费意愿有所恢复。”李春临表示，中国经济具有强大韧性和活力，中国经济的航船一定能够劈波斩浪、行稳致远。（记者 朱彩云）

(责编：曹淼、李源)

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